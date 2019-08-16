واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

تحرير:وكالات ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ ص

ناقلة النفط جريس 1

أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.

وجاء قرار الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» بعد تلقي سلطات جبل طارق ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها النفطية في سوريا.وبحسب «العربية»، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول بحري إيراني قوله إن مالك «جريس 1» أشار إلى أن الناقلة ستتجه إلى موانئ في المتوسط،