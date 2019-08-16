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واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

تحرير:وكالات ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ ص
ناقلة النفط جريس 1
ناقلة النفط جريس 1
أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.
وجاء قرار الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» بعد تلقي سلطات جبل طارق ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها النفطية في سوريا.وبحسب «العربية»، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول بحري إيراني قوله إن مالك «جريس 1» أشار إلى أن الناقلة ستتجه إلى موانئ في المتوسط،
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الرئيس-الامريكى-ترامب-الرئيس-الصينى-شي-جين-بينغ

الرئيس الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب في تصريحات صحفية: «أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدًا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا». وأشار ترامب إلى أنه من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. وتطرق ترامب للحديث عن الحرب التجارية، فقال: «أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعًا ما».
ترامب

ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
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هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
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ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

أفرجت سلطات جبل طارق، اليوم الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس - 1"، المحتجزة مع طاقمها قبل شهر بالقرب من منطقة تابعة لبريطانيا، بحسب وكالة "رويترز". وكانت المحكمة العليا في المنطقة التابعة لبريطانيا قد مددت احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس. وتنظر المحكمة العليا من الساعة 10,30 صباحا (08,30 بتوقيت جرينيتش) في قضية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من يوليو الماضي.
ناقلة نفط

إيران تكشف هوية ناقلة النفط المحتجزة في الخليج

أعلنت إيران أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. وأوردت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء الماضي لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية". وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لـ"رويترز". وأعلن الحرس الثوري، في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة.
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بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
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