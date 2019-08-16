محافظ أسوان: استمرار عمل لجان «تعويضات النوبة»

تحرير:عوض سليم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص

تقديم رغبات أهالي النوبة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، استمرار عمل لجان تلقى رغبات أبناء النوبة فى التعويضات التى قررتها الدولة للمهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق لهم الحصول على أى تعويضات من الحكومة، إذ تقرر تلقى الرغبات، اليوم الجمعة، وغدا السبت، وحتى موعد نهاية المهلة الأخيرة للرغبات يوم 20 أغسطس الحالى. وقال المحافظ إن هناك توجيهات من الدولة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستحقين من أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن المقيمين بها بمركز أسوان، أو الحصول على التعويضات الزراعية أوالسكنية المناسبة.

وأكد المحافظ أنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة خلال الفترة الأخيرة، تقرر استمرار عمل اللجان فى أيام الإجازات، كما سيتم توفير جميع التسهيلات للمستحقين. وأشار إلى أن كل هذه التسهيلات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن