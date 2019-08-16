برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

برشلونة

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.

وتعادل الفريقان في الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-1 في الكامب نو وبنتيجة 0-0 في سان ماميس، ويدخل البرسا مباراة اليوم بعدما قدم نتائج قوية في فترة الإعداد للموسم الجديد، بالتغلب على نابولي مرتين وعلى كل من أرسنال وفيسيل كوبي الياباني، بينما لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي. أما بلباو فتغلب على

وتعادل الفريقان في الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-1 في الكامب نو وبنتيجة 0-0 في سان ماميس، ويدخل البرسا مباراة اليوم بعدما قدم نتائج قوية في فترة الإعداد للموسم الجديد، بالتغلب على نابولي مرتين وعلى كل من أرسنال وفيسيل كوبي الياباني، بينما لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي.



أما بلباو فتغلب على ميرانديس ووست هام وتعادل مع روما ونومانسيا وخسر أمام راسينج سانتندر، وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:



أتلتيك بلباو: هيرين- دي ماركوس- ألفاريز- مارتينيز- بيرشيتشي- سان خوسيه- جارسيا- مونيايين- راؤول جارسيا- إيباي- ويليامز.



برشلونة: تير شتيجن- سيميدو- بيكيه- لينجليه- ألبا- دي يونج- راكيتيتش- فيدال- ديمبلي- جريزمان- سواريز.