رياضة

برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
برشلونة
برشلونة
يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
وتعادل الفريقان في الدوري الموسم الماضي بنتيجة 1-1 في الكامب نو وبنتيجة 0-0 في سان ماميس، ويدخل البرسا مباراة اليوم بعدما قدم نتائج قوية في فترة الإعداد للموسم الجديد، بالتغلب على نابولي مرتين وعلى كل من أرسنال وفيسيل كوبي الياباني، بينما لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام تشيلسي. أما بلباو فتغلب على
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

شقيق بوجبا: الصفقة ليست مستحيلة على بيريز

طالب ماتياس بوجبا، لاعب ماتشينجو الإسباني، وشقيق نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بحسم صفقة ضم شقيقه إلى النادي الملكي وأن ذلك لن يكون مستحيلا عليه، مشيرًا إلى أنه يتوقع معاناة زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق في حالة عدم تعاقده مع «بوجبا» بالموسم الجديد. وقال ماتياس، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن شقيقه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولا يمكنه تقديم مستويات أفضل مع في الفترة المقبلة، مضيفا أنه واجه مشاكل مع الفريق كان آخر بسبب صدامه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق.
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ميرور: ماجواير رفض عرض السيتي الخيالي من أجل يونايتد

أكدت تقارير إنجليزية، أن هاري ماجواير، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، تجاهل عرض مانشستر سيتي، براتب أسبوعي بلغ 278000 جنيه إسترليني، متمسكا باللعب للشياطين الحمر. وأوضحت صحيفة «ميرور»، في تقرير لها، مساء الخميس، أن العرض المذهل الذي قدمه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الاخيرة كان من شأنه حصول المدافع الدولي على 70 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات. وأضافت أن صاحب الـ26 عامًا رفض عرضه السيتي، مفضلا الانضمام إلى يونايتد، في صفقة جعلته المدافع الأغلى في العالم، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
محمد صلاح

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
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رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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جريزمان عن دوري الأبطال: لم أتوج بالليجا من قبل

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أهدافه مع برشلونة بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني هذا الصيف آتيًا من أتلتيكو مدريد، وقال جريزمان في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الكل يتحدث عن الرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لفشل الفريق في الفوز به منذ فترة، ولكن الدوري الإسباني صعب للغاية أيضا، أنا ألعب في تلك المسابقة منذ أن كان عمري 18 عاما، ولم أتوج باللقب من قبل، الأمر يبدو سهلا لفوز برشلونة باللقب عامًا بعد آخر، ولكنه في الحقيقة صعب للغاية".
ميسى

برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
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