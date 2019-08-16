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انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. وسقوط أمطار بالصعيد

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
درجات الحرارة - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي تقل عن أمس بنحو 3 درجات:الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 38طنطا 25 37دمنهور 24 34الإسكندرية 24 32بلطيم 22 31مطروح 22 31السلوم 22 34سيوة 24 39بورسعيد 25 31دمياط 25 31الزقازيق 24 41الإسماعيلية 25 38السويس 26 37العريش 26 33رفح 26 33رأس سدر 28 39 نخل
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محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار عمل لجان «تعويضات النوبة»

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، استمرار عمل لجان تلقى رغبات أبناء النوبة فى التعويضات التى قررتها الدولة للمهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق لهم الحصول على أى تعويضات من الحكومة، إذ تقرر تلقى الرغبات، اليوم الجمعة، وغدا السبت، وحتى موعد نهاية المهلة الأخيرة للرغبات يوم 20 أغسطس الحالى. وقال المحافظ إن هناك توجيهات من الدولة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستحقين من أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن المقيمين بها بمركز أسوان، أو الحصول على التعويضات الزراعية أوالسكنية المناسبة.
قمح (2)

بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
قصر-البارون (1)

غموض وشمس لا تغيب.. ما لا تعرفه عن قصر البارون

"انتهاء أعمال الترميم، وإعادة افتتاح قصر البارون بحي مصر الجديدة رسميا، قبل نهاية العام الحالي، وبتكلفة قُدرت حتى الآن بـ140 مليون جنيه"، حسب ما جاء على لسان، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وزيري أفاد بأن أعمال الترميم تتم بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة البلجيكية في القاهرة، كون البارون بلجيكي الجنسية، فضلا عن مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني، ليقطع الأقاويل التي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف أعمال الترميم بالقصر لضعف المخصصات المالية للترميم.
السيسي (3)

السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
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طقس-حار (6)

الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد:طقس الخميس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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