انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. وسقوط أمطار بالصعيد

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي تقل عن أمس بنحو 3 درجات:الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 26 38طنطا 25 37دمنهور 24 34الإسكندرية 24 32بلطيم 22 31مطروح 22 31السلوم 22 34سيوة 24 39بورسعيد 25 31دمياط 25 31الزقازيق 24 41الإسماعيلية 25 38السويس 26 37العريش 26 33رفح 26 33رأس سدر 28 39 نخل