فلكيا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجري الجديد

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

هلال - صورة أرشيفية

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الهجري الجديد (1441)، الذي سيوافق فلكيًا، يوم السبت 31 أغسطس الحالي، إذ ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيًا، كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ووفقا لتلك الحسابات، كما صرح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، فإن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يومًا، وأن هلال الشهر اكتمل بدرًا، الخميس، في الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر في التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الرابعة و56 دقيقة عصرًا.

وكان الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال في تصريحات سابقة، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، إذ تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات