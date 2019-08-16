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فلكيا.. السبت 31 أغسطس بداية العام الهجري الجديد

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
هلال - صورة أرشيفية
هلال - صورة أرشيفية
بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الهجري الجديد (1441)، الذي سيوافق فلكيًا، يوم السبت 31 أغسطس الحالي، إذ ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيًا، كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ووفقا لتلك الحسابات، كما صرح الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، فإن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يومًا، وأن هلال الشهر اكتمل بدرًا، الخميس، في الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر في التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الرابعة و56 دقيقة عصرًا.
وكان الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال في تصريحات سابقة، إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، إذ تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه فى اتجاهات
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك.
ارتفاع-درجات-الحرارة (2)

انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. وسقوط أمطار بالصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار عمل لجان «تعويضات النوبة»

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، استمرار عمل لجان تلقى رغبات أبناء النوبة فى التعويضات التى قررتها الدولة للمهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق لهم الحصول على أى تعويضات من الحكومة، إذ تقرر تلقى الرغبات، اليوم الجمعة، وغدا السبت، وحتى موعد نهاية المهلة الأخيرة للرغبات يوم 20 أغسطس الحالى. وقال المحافظ إن هناك توجيهات من الدولة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستحقين من أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن المقيمين بها بمركز أسوان، أو الحصول على التعويضات الزراعية أوالسكنية المناسبة.
قمح (2)

بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
ظاهرة-تغير-لون-السماء (5)

ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
حج-وعمرة (2)

الجمعة غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الجاري.
دار-الافتاء-المصرية

رد حاسم.. هل تتحكم الإفتاء في موعد عيد الأضحى؟

علقت دار الإفتاء المصرية، عن ما تردد مؤخرا، بشأن قيامها بتحديد موعد بداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، على صفحات "فيسبوك"، بشأن إعلان دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى لهذا العام، موضحة أن استطلاع الهلال يكون في يوم 29 من كل شهر هجري، مشددة على أن ما جاء في موقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنها لم تعلن عن شئ بهذا الصدد.. وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق، أن أول أيام شهر ذى الحجة فلكيا هو الجمعة 2 أغسطس، وبذلك يكون يوم عرفة السبت 10 أغسطس.
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