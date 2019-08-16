بايرن يبدأ البحث عن اللقب الثامن تواليًا ضد برلين

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

بايرن ميونيخ

يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.

وبدأ بايرن الموسم بصورة باهتة بالخسارة أمام بروسيا دورتموند بهدفين دون رد في كأس السوبر، أما هيرتا، فأنهى الموسم الماضي في المركز الـ11، ويعول على بعض الأسماء من نجم تشيلسي السابق سامون كالو، ولاعب أكاديمية مانشستر سيتي ديدريك بوياتا. ولا يعاني أي من الفريقين من الإصابات، ومن المنتظر أن تشهد مباراة