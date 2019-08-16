رياضة

بايرن يبدأ البحث عن اللقب الثامن تواليًا ضد برلين

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.
وبدأ بايرن الموسم بصورة باهتة بالخسارة أمام بروسيا دورتموند بهدفين دون رد في كأس السوبر، أما هيرتا، فأنهى الموسم الماضي في المركز الـ11، ويعول على بعض الأسماء من نجم تشيلسي السابق سامون كالو، ولاعب أكاديمية مانشستر سيتي ديدريك بوياتا. ولا يعاني أي من الفريقين من الإصابات، ومن المنتظر أن تشهد مباراة
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
برشلونة (2)

برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
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بيريسيتش

رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن ضم بريسيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن ضم الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش، جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة عام، ووفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فإن بيريسيتش انضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده في الصيف المقبل، وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي. إنه قوي ومرن تقنيا في هجومه».
بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
ليروي ساني

بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
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