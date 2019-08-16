جريمة

لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.
بسؤال والد مالك الشقة "ج. ف. م- 57 عاما" بالمعاش، قرر أن نجله يقضي إجازة المصيف، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة، تبين أن مرتكبي الواقعة هما "كريم. س. ا- 23 عاما" عامل بمقهى، وسابق اتهامه في قضيتى سرقة مسكن، و"عمرو. ا. س- 20 عاما" عاطل. ضُبط
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سرقة-خزنة-فلوس

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر

استعجلت نيابة أكتوبر، تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، لحل ملابسات وغموض سرقة شقة السفيرة إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية، وفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة للشقة محل الواقعة للتوصل لهُوية الجناة وسرعة ضبطهم، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، من جهتهم يكثف رجال مباحث أكتوبر من الجهود للوصول للجناة، واستمعت لشهادات القائمين على حراسة المكان والعاملين بالقرب منه للتوصل لأي خيط قد يقود لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
غرق

غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
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سرقة-خزنة-فلوس

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر

استعجلت نيابة أكتوبر، تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، لحل ملابسات وغموض سرقة شقة السفيرة إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية، وفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة للشقة محل الواقعة للتوصل لهُوية الجناة وسرعة ضبطهم، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، من جهتهم يكثف رجال مباحث أكتوبر من الجهود للوصول للجناة، واستمعت لشهادات القائمين على حراسة المكان والعاملين بالقرب منه للتوصل لأي خيط قد يقود لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
القبض-على-متهم

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
سجن

حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.
جثه -علي-الطريق (1)

مقتل شخص في مطاردة لصوص كابلات الكهرباء بالدقهلية

لقي مواطن مصرعه، في أثناء إحباطه محاولة تشكيل عصابي سرقة كابلات كهربائية من قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من مطاردتهم وتلقينهم درسا قاسيا وتسليمهم إلى مركز الشرطة. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بضبط 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائية بالقرية، وإشارة من مستشفى بلقاس بمصرع أحد الأشخاص بطلق ناري عقب وصوله إلى المستشفى.
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