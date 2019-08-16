لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

تحرير:هيثم بطاح ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

صورة أرشيفية

أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.

بسؤال والد مالك الشقة "ج. ف. م- 57 عاما" بالمعاش، قرر أن نجله يقضي إجازة المصيف، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة، تبين أن مرتكبي الواقعة هما "كريم. س. ا- 23 عاما" عامل بمقهى، وسابق اتهامه في قضيتى سرقة مسكن، و"عمرو. ا. س- 20 عاما" عاطل. ضُبط