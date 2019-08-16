ترامب يقترح زيادة «مستشفيات المجانين» لمكافحة مطلقي النار

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

ترامب - صورة أرشيفية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية. وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي)، هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين)، نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين". وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع.

وطالب ترامب، في 5 أغسطس الجاري، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، في 4 أغسطس، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق



وطالب ترامب، في 5 أغسطس الجاري، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية".



وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، في 4 أغسطس، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.



وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن الشرطة اعتقلت المشتبه به باتريك كروسيوس، 21 عاما، وهو من مدينة آلين في تكساس، وتم احتجازه في سجن مقاطعة "إل باسو"، بموجب اتهامات بفتح النيران الحية على زوار أحد متاجر التجزئة الكبيرة، ما خلف ذعرا مع تزاحم مئات من الزبائن والعاملين للهروب من المكان.







