غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

غرق

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سوهاج لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقا داخل مصرف للمياه في أثناء لهوها بأرض زراعية خلف منزلها بدائرة مركز دار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة. كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "حنين. خ. م"

وفي سوهاج لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقا داخل مصرف للمياه في أثناء لهوها بأرض زراعية خلف منزلها بدائرة مركز دار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "حنين. خ. م" تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة".



وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عمها "ناصر. م. أ" 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه في أثناء لهو ابنة شقيقه بأرضهم الزراعية خلف المنزل سقطت بمصرف مياه، ما أسفر عن غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.



