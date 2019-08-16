جريمة

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
سرقة
سرقة
استعجلت نيابة أكتوبر، تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، لحل ملابسات وغموض سرقة شقة السفيرة إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية، وفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة للشقة محل الواقعة للتوصل لهُوية الجناة وسرعة ضبطهم، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، من جهتهم يكثف رجال مباحث أكتوبر من الجهود للوصول للجناة، واستمعت لشهادات القائمين على حراسة المكان والعاملين بالقرب منه للتوصل لأي خيط قد يقود لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
الواقعة تعود لتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، بلاغا يفيد بسرقة مشغولات ذهبية وألماس تتجاوز قيمته مليون جنيه من شقة قنصل مصر بفرانكفورت بمنطقة تابعة للقسم عقب عودتها من الساحل، ولم تتهم أحدا. على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث لمحل البلاغ للمعاينة وتشكيل فريق بحث لعمل التحريات
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غرق

غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
القبض-على-متهم

لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.
جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
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القبض-على-متهم

لصان يشعلان النار في شقة بعد سرقتها ببنها

أضرم لصان النار فى شقة ببنها عقب سرقتها مستغلين غياب صاحبها، وذلك لإخفاء معالم الجريمة، حيث تبلّغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة نشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا، ملك "م. ج. ف- 33 عاما" عامل، ومقيم بذات العنوان، ووُجدت آثار كسر بكالون باب الشقة وخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

حاصرتهما النيران.. تفحم ربة منزل ونجلها بحريق بشبرا

في حادث مأساوي لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما على أثر حريق نشب في شقتهما الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين. تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه وتقدير الخسائر، كما أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.
حبس-كلابشات

3 شهور مع الشغل لتاجر أجبر جاره على ارتداء قميص نوم

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة تاجر خردة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع الشغل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5906 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بإجبار عامل جاره على ارتداء قميص نوم حريمي وتصويره ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًا على قيام المجني عليه بالتشهير بشقيقة المتهم ونشر صور خاصة لها.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

مصرع طفل سقط من «طفطف» في مصيف بلطيم

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم، ليتم نقله إلى مستشفى بلطيم المركزى ثم تحويله إلى مستشفي كفر الشيخ العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام، يفيد بوصول "أ.أ.ع" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة، إثر سقوطه من طفطف أثناء سيره بمصيف بلطيم.
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