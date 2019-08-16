تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

سرقة

استعجلت نيابة أكتوبر، تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، لحل ملابسات وغموض سرقة شقة السفيرة إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية، وفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة للشقة محل الواقعة للتوصل لهُوية الجناة وسرعة ضبطهم، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، من جهتهم يكثف رجال مباحث أكتوبر من الجهود للوصول للجناة، واستمعت لشهادات القائمين على حراسة المكان والعاملين بالقرب منه للتوصل لأي خيط قد يقود لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

الواقعة تعود لتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، بلاغا يفيد بسرقة مشغولات ذهبية وألماس تتجاوز قيمته مليون جنيه من شقة قنصل مصر بفرانكفورت بمنطقة تابعة للقسم عقب عودتها من الساحل، ولم تتهم أحدا. على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث لمحل البلاغ للمعاينة وتشكيل فريق بحث لعمل التحريات

الواقعة تعود لتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، بلاغا يفيد بسرقة مشغولات ذهبية وألماس تتجاوز قيمته مليون جنيه من شقة قنصل مصر بفرانكفورت بمنطقة تابعة للقسم عقب عودتها من الساحل، ولم تتهم أحدا.



على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث لمحل البلاغ للمعاينة وتشكيل فريق بحث لعمل التحريات اللازمة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتولى فريق البحث تفريغ الكاميرات، ومناقشة عدد من قاطني العقارات المجاورة، للوصول إلى مرتكب الواقعة.



تم إخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بالواقعة، الذي قرر بتكثيف التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين في أسرع وقت ممكن، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



