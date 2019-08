كريم قاسم: استعنت بدوبلير في ولاد رزق2.. وهذه مفاجئتي للجمهور

تحدث معنا كريم عن كواليس تحضيره الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، كما أخبرنا بأحدث أعماله الأجنبية، إضافة إلى كشفه مفاجأة يتمنى أن تعجب الجمهور

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

يشارك الفنان كريم قاسم فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، ليستكمل نجاح الجزء الأول من العمل الذي تخطت إيراداته الـ25 مليون جنيه عند عرضه عام 2015، ويشاركه فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، وعدد من نجوم الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم.

وهذا ليس العمل الوحيد الذي يعرض لـ«كريم حاليا»، فهو يشارك أيضا فى فيلم «سواح» الذي قام بتأليفه وإخراجه أدولف العسال، ومن بطولة محمود الليثى، سارة عبد الرحمن، إريك كابنجو، مراد الزكندي، وكان عرضه الأول فى مدينة لكسمبورج. «التحرير» التقى «كريم»، وحدثنا عن

«التحرير» التقى «كريم»، وحدثنا عن كواليس مشاركته فى الجزء الثاني من «ولاد رزق»، والصعوبات التى واجهها خلال العمل، وكيف شارك فى فيلم "سواح".

عبر كريم فى بداية حديثه، عن سعادته لوجوده مع كل الأبطال المشاركين فى العمل، كاشفا أنه وافق على المشاركة فى الجزء الثاني من ولاد رزق، فور عرض الأمر عليه، كما أشار إلى أنه أحب تجربة الجزء الأول، والعمل مع المخرج طارق العريان، لذلك كان متحمسا جدا لأن يكون حاضرا في الجزء الجديد.

ونوه "كريم" بأنه بدأ العمل على السيناريو مع العريان، فى شهر سبتمبر الماضي، واستمر فى عمل بروفات لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه كان متحمسا للعمل، وأن العريان كان يتناقش معهم فى المشاهد ويقبل الآراء.

وأصعب ما واجه كريم فى ولاد رزق، تصويرهم عددا من المشاهد بملابس شتوية فى الصيف، فيقول: «بنصور بلبس شتوي في الصيف وفي أول شهر 6، ودرجة حرارة الجو فوق الأربعين، وكنا نرتدي ملابس صوف، فكان الأمر مرهقا جدا، وأصعب من تصوير مشاهد الأكشن»، وأوضح لنا كريم أنه استعان بدوبلير فى عدد من المشاهد الخاصة به.



وكال كريم المديح للعريان، ووصفه بـ"المبدع"، مؤكدا أنه يحب العمل معه، لأن الطريقة التى يعمل بها مختلفة وجديدة، وأوضح أنه دائما فى تواصل مع فريق العمل، ويأخذ آراءهم فى التفاصيل.

وعلى الجانب الآخر، تحدث معنا كريم عن كيفية اختياره فيلم «سواح»، وقال إنه خضع لاختبار تمثيل فى القاهرة، مشيرا إلى أن المخرج أدولف العسال، كان طالب كثير من الممثلين، والجميع خضع لتجارب الأداء واستقر فى النهاية على كريم ليقوم بالدور، مبينا أنه يجسد شخصية سمير دي جي مصري، يذهب للمشاركة فى مسابقة عالمية فى بلجيكا، ويضيع منه الباسبور، ليعامل كأنه مهاجر غير شرعي، ويتعرف من خلال التجربة على ما يعيشه اللاجئون، مشيرا إلى أن العمل يستعرض نظرة الغرب للعرب واللاجئين.



وهذه ليست تجربة كريم الأولى في الأعمال الفنية الأجنبية، إذ قدم أيضاً مسلسلاً بريطانياً بعنوان the state وفيلماً أمريكياً بعنوان The first line، الذي عرض في لكسمبورج، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا، وتم عمل دبلجة بالفرنسية للعمل، متمنيا أن يعرض في مصر قريبا.

وعن أعماله القادمة كشف لنا كريم عن مفاجأة وهى تعاقده على جزء ثانٍ من فيلم «أوقات فراغ»، موضحاً أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة، ويستكمل تطور شخصيات الجزء الأول بعد مرور 10 سنوات، وكيف أصبحوا وماذا حدث لهم، منوها بأن الفيلم سيكون تجربة جديدة ستختلف عن الجزء الأول بشكل كبير.