كريم قاسم: استعنت بدوبلير في ولاد رزق2.. وهذه مفاجئتي للجمهور

تحدث معنا كريم عن كواليس تحضيره الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، كما أخبرنا بأحدث أعماله الأجنبية، إضافة إلى كشفه مفاجأة يتمنى أن تعجب الجمهور

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

كريم قاسم

يشارك الفنان كريم قاسم فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، ليستكمل نجاح الجزء الأول من العمل الذي تخطت إيراداته الـ25 مليون جنيه عند عرضه عام 2015، ويشاركه فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، وعدد من نجوم الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم.

وهذا ليس العمل الوحيد الذي يعرض لـ«كريم حاليا»، فهو يشارك أيضا فى فيلم «سواح» الذي قام بتأليفه وإخراجه أدولف العسال، ومن بطولة محمود الليثى، سارة عبد الرحمن، إريك كابنجو، مراد الزكندي، وكان عرضه الأول فى مدينة لكسمبورج. «التحرير» التقى «كريم»، وحدثنا عن