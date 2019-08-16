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كريم قاسم: استعنت بدوبلير في ولاد رزق2.. وهذه مفاجئتي للجمهور

تحدث معنا كريم عن كواليس تحضيره الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، كما أخبرنا بأحدث أعماله الأجنبية، إضافة إلى كشفه مفاجأة يتمنى أن تعجب الجمهور
تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
كريم قاسم
كريم قاسم
يشارك الفنان كريم قاسم فى الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، ليستكمل نجاح الجزء الأول من العمل الذي تخطت إيراداته الـ25 مليون جنيه عند عرضه عام 2015، ويشاركه فى بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، وعدد من نجوم الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم.
وهذا ليس العمل الوحيد الذي يعرض لـ«كريم حاليا»، فهو يشارك أيضا فى فيلم «سواح» الذي قام بتأليفه وإخراجه أدولف العسال، ومن بطولة محمود الليثى، سارة عبد الرحمن، إريك كابنجو، مراد الزكندي، وكان عرضه الأول فى مدينة لكسمبورج. «التحرير» التقى «كريم»، وحدثنا عن
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وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

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هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

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الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 22 يوما

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ولاد رزق

«ولاد رزق 2» يصل لرقم قياسي بإيرادات 8 أيام

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 6 ملايين جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 8 أيام عرض من حاجز الـ49 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 20 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد رزق

«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
طارق-العريان

طارق العريان: «ولاد رزق» خيالي..ومنظومة الفن عشوائية

يختار المخرج طارق العريان دائما أفلامه بعناية، ويأخذ وقته لتحضيرها حتى تخرج بشكل يليق بالجمهور، وحينما قدّم الجزء الأول من "ولاد رزق" عام 2015 حقق به إيرادات تجاوزت الـ25 مليون جنيه، ونجاح جماهيري كبير، لذلك تحمس لأن يكون هناك جزء ثاني من العمل، الذي تأخر كثيرًا حتى خرج إلى النور، ولكن كما يقول "كل هذا كان في صالح المشاهد"، حيث كان يريد أن ينتهي الأبطال المشاركين فى العمل من أشغالهم الأخرى حتى يتقنوا أدوارهم في "ولاد رزق2"، ويخرج العمل بشكل أقوى من الجزء الأول، لأن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مخرج الفيلم وكل المشاركين به.
- اصالة-ومصطفى حجاج - ولاد رزق 2‎

«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
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