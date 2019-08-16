ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

إيدين هازارد

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية الإسبانية إنفاقًا بواقع 305,5 مليون يورو، بالتعاقد مع كل من هازاد ويوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي ورودريجو، ويأتي من بعده أتلتيكو مدريد بـ267 مليون يورو بالتعاقد مع جواو فيليكس وماركوس لورينتي ورينان لودي وكيران تريبير وماريو هيرموسو. وأنفق برشلونة 255 مليون يورو

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية الإسبانية إنفاقًا بواقع 305,5 مليون يورو، بالتعاقد مع كل من هازاد ويوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي ورودريجو، ويأتي من بعده أتلتيكو مدريد بـ267 مليون يورو بالتعاقد مع جواو فيليكس وماركوس لورينتي ورينان لودي وكيران تريبير وماريو هيرموسو.



وأنفق برشلونة 255 مليون يورو مقابل 149 مليون يورو لإشبيلية و88,8 مليون يورو لريال بيتيس.



ويعد أتلتيكو مدريد أكثر الأندية التي استفادت من وراء بيع لاعبيها، بحصول الروخيبلانكوس على 311,1 مليون يورو، مقابل 146,4 مليون يورو لبرشلونة و115 مليون يورو لريال مدريد و101,7 مليون يورو لإشبيلية و69,5 مليون يورو لريال بيتيس.



