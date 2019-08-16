الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.

ويعد الفريق الصومالي صاحب الأرض، بعدما وافق على إقامة المباراتين بمصر لأسباب مادية، وكان من المقرر إقامة اللقاء الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى اليوم، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك، على أن تقام مباراة العودة الجمعة المقبلة. ويدخل الزمالك المباراة بقيادة طارق يحيي المدير الفني للقلعة البيضاء،

ويعد الفريق الصومالي صاحب الأرض، بعدما وافق على إقامة المباراتين بمصر لأسباب مادية، وكان من المقرر إقامة اللقاء الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى اليوم، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك، على أن تقام مباراة العودة الجمعة المقبلة.



ويدخل الزمالك المباراة بقيادة طارق يحيي المدير الفني للقلعة البيضاء، تحت شعار استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 15 عامًا، وكانت آخر بطولة قد حققها الفريق الأبيض بالفوز على الرجاء بهدف تامر عبد الحميد نسخة 2002.



ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا مكون من تيودروس ميتيكو ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.



