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ترامب يريد شراء أكبر جزيرة في العالم.. ومستشارون: «نزوة»

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز". وذكر مصدران لـ"رويترز"أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلنطي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية. وطُرحت فكرة شراء جرينلاند لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وعرض الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة في عام 1946 مقابل 100 مليون دولار.
وأوردت الصحيفة الأمريكية عن "مصادر مطلعة" في البيت الأبيض، أن ترامب سأل مستشاريه مرارا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء جرينلاند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد الجزيرة، وأهميتها الجيوسياسية بما في ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"،
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ترامب (1)

ترامب يقترح زيادة «مستشفيات المجانين» لمكافحة مطلقي النار

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية. وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي)، هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين)، نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين". وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.
الرئيس-الامريكى-ترامب-الرئيس-الصينى-شي-جين-بينغ

الرئيس الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب في تصريحات صحفية: «أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدًا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا». وأشار ترامب إلى أنه من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. وتطرق ترامب للحديث عن الحرب التجارية، فقال: «أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعًا ما».
ترامب

ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
القوات-الجوية-الفنزويلية

فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

الأهداف السياسية تنسف مفاوضات الحرب التجارية

لا تزال المناورات الاقتصادية والسياسية هي السمة الغالبة في تعامل الصين مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية بين البلدين، والتي بدأت مع مطلع العام الماضي، وألحقت خسائر ضخمة بالطرفين خلال الأشهر الماضية. وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يونيو الماضي، تم الاتفاق على إتاحة مزيد من الوقت للجانبين للتفاوض بشأن العديد من الأمور المعلقة حول نظام المنافسة التجارية والسوق، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع المنتجة في البلدين.
فرقة النائبات

ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
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