ترامب يريد شراء أكبر جزيرة في العالم.. ومستشارون: «نزوة»

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز". وذكر مصدران لـ"رويترز"أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلنطي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية. وطُرحت فكرة شراء جرينلاند لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وعرض الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة في عام 1946 مقابل 100 مليون دولار.

وأوردت الصحيفة الأمريكية عن "مصادر مطلعة" في البيت الأبيض، أن ترامب سأل مستشاريه مرارا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء جرينلاند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد الجزيرة، وأهميتها الجيوسياسية بما في ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"،