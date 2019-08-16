ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطاته في السياسة الخارجية من أجل منع نائبتين ديمقراطيتين من قبل إسرائيل، وهو ما اعتبر إشارة جديدة على التعاون بينهما

تحرير:محمود نبيل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

ترامب

على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده. ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.

شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة، كما هو الحال دائمًا مع دونالد ترامب، يتعلق بما هو جيد للرئيس الأمريكي وليس للبلاد. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وفي مثال جديد لهذه الحقيقة الجوهرية التي تظهر نهج الإدارة الحالية،