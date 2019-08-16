ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطاته في السياسة الخارجية من أجل منع نائبتين ديمقراطيتين من قبل إسرائيل، وهو ما اعتبر إشارة جديدة على التعاون بينهما
على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده.
ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.
شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة، كما هو الحال دائمًا مع دونالد ترامب، يتعلق بما هو جيد للرئيس الأمريكي وليس للبلاد.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وفي مثال جديد لهذه الحقيقة الجوهرية التي تظهر نهج الإدارة الحالية،
شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة، كما هو الحال دائمًا مع دونالد ترامب، يتعلق بما هو جيد للرئيس الأمريكي وليس للبلاد.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وفي مثال جديد لهذه الحقيقة الجوهرية التي تظهر نهج الإدارة الحالية، رضخت إسرائيل لمطالب ترامب، أمس الخميس، بحظر اثنتين من المشرعين الأمريكيين المسلمين اللتين ترفضان سياسات ترامب كجزء من إستراتيجيته لإعادة انتخابه عام 2020.
وعلى الرغم من أنه لا توجد علامة على أن ترامب يفكر فيما إذا كان استهدافه الأخير للنائبتين إلهان عمر ورشيدة طالب يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، أو يفيد إسرائيل على المدى الطويل، فإن مجرد الانصياع لرغبة إسرائيل يشير بشكل واضح إلى إدراكه مدى أهمية ذلك في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
القرار الذي يعد آخر مظاهر السياسة الخارجية لترامب يمثل علامة أخرى على أن المصلحة الوطنية غالبًا ما تكون خاضعة لمتطلبات الرئيس السياسية، وهو ما تمثل في ضغط رئيس الولايات المتحدة بنشاط على حكومة أجنبية لرفض قبول اثنتين من مواطنيه.
ورأت الشبكة الأمريكية أن احتفال ترامب بنجاحه يؤكد كيف يخطط لتأمين فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، حيث قال الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان إسرائيل قرارها: "ما قالوه عن تل أبيب والشعب اليهودي أمر مروع، وهم أصبحوا ممثلين للحزب الديمقراطي".
ويظهر ترامب بشكل معتاد القليل من الصعوبات في استخدام صلاحيات الرئاسة، والتي تعتبر واسعة بشكل خاص في السياسة الخارجية، لتحقيق أغراضه الشخصية.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن إنكاره تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت به، وطريقة تعامله مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على سبيل المثال، جميعها ملفات يستخدم فيها ترامب مسؤولياته وسلطاته من أجل تحقيق إستراتيجيات معروفة وموضوعة مسبقًا، لكن تعامله الأخير مع إسرائيل، أظهر أنه يطوع تلك السلطات في صراعات حزبية.
وراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016.
ولم تكن سياسات ترامب الاقتصادية فعالة بالدرجة الكافية لفتح مجالات توظيف جديدة على كل المستويات في مجالات التصنيع المختلفة في الولايات المتحدة، أو على الأقل لا تضمن له بشكل نهائي الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على كل المستويات.
الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا
ونظرًا للمعطيات الاقتصادية والنتائج التي حققها الرئيس الأمريكي في هذا المجال على مدى أكثر من عامين ونصف، فإن الرهان على التأييد الفئوي في المجتمع الأمريكي يمكن أن يكون رهانه القادم والرئيسي لحين إجراء الاستحقاق الرئاسي العام المقبل.