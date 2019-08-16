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ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطاته في السياسة الخارجية من أجل منع نائبتين ديمقراطيتين من قبل إسرائيل، وهو ما اعتبر إشارة جديدة على التعاون بينهما
تحرير:محمود نبيل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
ترامب
ترامب
على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده. ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.
شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أكدت أن كل شيء يتعلق بالسياسات التي تتخذها الإدارة، كما هو الحال دائمًا مع دونالد ترامب، يتعلق بما هو جيد للرئيس الأمريكي وليس للبلاد. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وفي مثال جديد لهذه الحقيقة الجوهرية التي تظهر نهج الإدارة الحالية،
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ترامب يريد شراء أكبر جزيرة في العالم.. ومستشارون: «نزوة»

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز". وذكر مصدران لـ"رويترز"أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلنطي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية. وطُرحت فكرة شراء جرينلاند لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وعرض الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة في عام 1946 مقابل 100 مليون دولار.
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ترامب يقترح زيادة «مستشفيات المجانين» لمكافحة مطلقي النار

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية. وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي)، هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين)، نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين". وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

واشنطن تهدد بحظر دخول طاقم «جريس 1» لأراضيها

أفادت قناة «العربية» بأن الولايات المتحدة الأمريكية، هددت، اليوم الجمعة، بحظر دخول أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» إلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أعلنت الخميس، سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة، على الرغم من طلب أمريكي سابق بمصادرتها، فيما لم تتضح وجهة الناقلة، بعدما قدمت طهران تعهدًا لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.
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الرئيس الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب في تصريحات صحفية: «أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدًا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا». وأشار ترامب إلى أنه من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك. وتطرق ترامب للحديث عن الحرب التجارية، فقال: «أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعًا ما».
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رشيدة-طليب

إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
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«تل أبيب» تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل وذلك فى أعقاب طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق من صباح الخميس، أن إسرائيل تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، من الوصول إلى تل أبيب فى زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.
أحداث-11-سبتمبر

ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.
دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
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