هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

أزمات متتالية يواجهها فيلم «خيال مآتة»، بدايةً من تأخر عرضه، وتعرضه لانتقادات حادة، ثم تسريب نسخة له على الإنترنت، وأخيرا اتهام صُناعه بسرقة فكرته
تحرير:التحرير١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
خيال مآتة
إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
حقق فيلم "خيال مآتة" يوم الإثنين، أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق الثلاثاء نحو 6 ملايين جنيه، والأربعاء نحو 4.5 مليون جنيه، والخميس نحو 3 ملايين و173 ألفا، ليتخطى إجمالي إيرادته 20 مليون جنيه.
ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي، ومن الآراء
حقق فيلم "خيال مآتة" يوم الإثنين، أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق الثلاثاء نحو 6 ملايين جنيه، والأربعاء نحو 4.5 مليون جنيه، والخميس نحو 3 ملايين و173 ألفا، ليتخطى إجمالي إيرادته 20 مليون جنيه.
ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي، ومن الآراء السلبية حول الفيلم التي علّق عليها أحمد حلمي، متابع كتب له عبر "تويتر": "الفيلم وحش أوي يا ريس"، بينما أعاد "حلمي" نشر التغريدة وقال: "كنت أتمنى إنه يعجبك يا درش".
لم يقف الأمر عنذ هذا الحد، بل تلقى الفيلم بعد يومين من عرضه، ضربة موجعة أثرت بالسلب فى إيراداته، إذ تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب نسخة للفيلم عالية الجودة عبر عدة مواقع على الإنترنت، ونُشرت على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، ليصبح الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة.
ومن المفارقات المثيرة للانتباه بعد تسريب "خيال مآتة" أن النسخة المسربة تم تصويرها بمعدات حديثة من داخل إحدى قاعات السينما، ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن خطوتها المقبلة لملاحقة النسخة المسربة.
اليوم الرابع لعرض "خيال مآتة" في دور السينما، تلقى ضربة هي بالتأكيد الأقوى من كل ما سبقها، إذ اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، الباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قلت لها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء". (من هـــنـــا يمكنك متابعة رواية الاتهام بالسرقة)
التزم حلمي وصناع العمل الصمت حتى الآن، إلا أن الكاتب الصحفي محمد فتحي، خرج ودافع عنه في 14 نقطة سردها في منشور له عبر "فيسبوك"، قال فيه: "أحمد حلمي بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات". (يمكنك متابعة رواية الدفاع عن أحمد حلمي من هـــــنــــــا)
وما بين الانتقادات التي وجهت للفيلم من قبَل جمهور ونقاد، وتحقيقه إيرادات جيدة في دور العرض، وتسريب نسخته على الإنترنت، والاتهامات بسرقة فكرته، يرى البعض أن هناك حملة ممنهجة ضد الفيلم، ومنهم المؤلف أيمن يوسف، الذي كتب على "فيسبوك": "الحملة على فيلم (خيال مآتة) للنجم أحمد حلمي غير مبررة، بقى عندنا شهوة رهيبة في تحطيم نجومنا المتميزين في كل المجالات بشكل مرعب، شوف عملنا إيه في محمد صلاح؟ أنا أدعم الفيلم وفريق العمل وأدعو كل أهلي وأصحابي يروحوا الفيلم لأن مش كل يوم بيبقى عندنا أحمد حلمي، علشان ندمره ونعمل غيره كل الموزعين والمنتجين المصريين والعرب عارفين إن أفلام أحمد حلمي هي اللي كانت عاملة هيبة واحترام للفيلم المصري في الـ15 سنة الأخيرة في منطقة الخليج والخارجي لما كان معمول حصار رهيب على الفيلم المصري في هذه الفترة".
وكتب أيضًا السيناريست أيمن بهجت قمر عبر "فيسبوك": "وأنا كمان بدعم أحمد حلمي مش كل يوم هيبقى عندنا فنان بقيمته وبفكره".
وآخرون أيضًا من صناع السينما حاولوا دعم أحمد حلمي والوقوف إلى جانبه، فعلى "تويتر" كتب السيناريست مدحت العدل: "فرق كبير بين أحمد حلمي الذكي الفاهم ومحمد سعد الذي أحبه، ولكنه كرر نفسه رغم تحذيراتنا له، حتى استنفد رصيده لدى جمهوره.. سيعود حلمي وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه لا يموت".
وأيضًا الفنان وليد فواز كتب: "أهو على الأقل أحمد حلمي بيعمل فكر جديد يا بلد التقليد".
ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الأقاويل حول "خيال مآتة"، خاصةً في حالة تصعيد الاتهام بسرقة فكرته إلى القضاء.