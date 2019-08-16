لو باريزيان: مستقبل نيمار مهدد بسبب كاحله

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

نيمار

ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار، بقوة، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى المسؤول السابق عن القسم الطبي في الفريق الفرنسي، الطبيب إيريك رولاند، أن مشكلات الكاحل التي يعاني منها نيمار ستتسبب له في المزيد من المشكلات في المستقبل، وعانى النجم البرازيلي من إصابتين خطيرتين في بداية عامي 2018 و2019، إضافة إلى التعرض لإصابة ثالثة في الكاحل قبل بداية بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البرازيل هذا الصيف وتوجت بلقبها، وأتت كل تلك الإصابات الثلاث في نفس القدم.

وقال رولاند في هذا الشأن: "قدم نيمار رقيقة للغاية، ودائمًا يكون معرضا للإصابة في مشط القدم الخامس"، وذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويدرك برشلونة جيدًا المشكلات العديدة التي يعاني منها نيمار مع الإصابات، ومع ذلك يرفض العملاق الكتالوني الانسحاب من صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي

وقال رولاند في هذا الشأن: "قدم نيمار رقيقة للغاية، ودائمًا يكون معرضا للإصابة في مشط القدم الخامس"، وذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.



ويدرك برشلونة جيدًا المشكلات العديدة التي يعاني منها نيمار مع الإصابات، ومع ذلك يرفض العملاق الكتالوني الانسحاب من صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، من أجل إعادته إلى قلعة الكامب نو من جديد، حيث يعد الهدف الرئيسي للبارسا خلال الميركاتو الجاري.



يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة تجاه باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم منذ ذلك الحين.



وصرح نيمار بشكل واضح في وقت سابق هذا الصيف، برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وتشير الكثير من التقارير إلى رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة من جديد.