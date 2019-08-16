رياضة

لو باريزيان: مستقبل نيمار مهدد بسبب كاحله

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
نيمار
نيمار
ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار، بقوة، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى المسؤول السابق عن القسم الطبي في الفريق الفرنسي، الطبيب إيريك رولاند، أن مشكلات الكاحل التي يعاني منها نيمار ستتسبب له في المزيد من المشكلات في المستقبل، وعانى النجم البرازيلي من إصابتين خطيرتين في بداية عامي 2018 و2019، إضافة إلى التعرض لإصابة ثالثة في الكاحل قبل بداية بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البرازيل هذا الصيف وتوجت بلقبها، وأتت كل تلك الإصابات الثلاث في نفس القدم.
وقال رولاند في هذا الشأن: "قدم نيمار رقيقة للغاية، ودائمًا يكون معرضا للإصابة في مشط القدم الخامس"، وذلك في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويدرك برشلونة جيدًا المشكلات العديدة التي يعاني منها نيمار مع الإصابات، ومع ذلك يرفض العملاق الكتالوني الانسحاب من صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
أدريان 2

ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
سيرجيو -راموس‎

راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
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نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
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محامي نيمار فى برشلونة لإنهاء صفقة نيمار (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن ظهور دى ديوس كريسبو محامى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، والذى شوهد بالقرب من نادى برشلونة، وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير اقتراب نيمار من العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالونى، كما نشرت صورة لمحامى اللاعب وهو فى المدينة الكتالونية. وعلى الجانب الآخر رفض كريسبو الإفصاح عن سبب تواجده فى المدينة الكتالونية؛ ما يؤكد أكثر احتمال تواجد المحامى بسبب إتمام صفقة نيمار، خاصة أنه ظهر من قبل في 2017، عندما فسخ نيمار عقده مع البارسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان.
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