بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

تحرير:مصطفى خليل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

السيارة المضبوطة

نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.

وحرر رجال المرور محضرا بالواقعة يحمل 350 إدارى قسم شرطة السويس والتحفظ على سيارة بمبنى إدارة المرور وعرضه على النيابة العامة لتولى التحقيقات. كما تمكنت الحملة من ضبط 300 دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية فى الحملات المرورية التى شنتها على مستوى أحياء السويس الخمسة. كما فرضت إدارة المرور كمائن مرورية