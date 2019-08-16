جريمة

بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

تحرير:مصطفى خليل ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة
نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.
وحرر رجال المرور محضرا بالواقعة يحمل 350 إدارى قسم شرطة السويس والتحفظ على سيارة بمبنى إدارة المرور وعرضه على النيابة العامة لتولى التحقيقات. كما تمكنت الحملة من ضبط 300 دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية فى الحملات المرورية التى شنتها على مستوى أحياء السويس الخمسة. كما فرضت إدارة المرور كمائن مرورية
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«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
سرقة-خزنة-فلوس

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سرقة شقة قنصل مصر

استعجلت نيابة أكتوبر، تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، لحل ملابسات وغموض سرقة شقة السفيرة إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية بمدينة فرانكفورت الألمانية، وفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة للشقة محل الواقعة للتوصل لهُوية الجناة وسرعة ضبطهم، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والأدلة من مسرح الجريمة، من جهتهم يكثف رجال مباحث أكتوبر من الجهود للوصول للجناة، واستمعت لشهادات القائمين على حراسة المكان والعاملين بالقرب منه للتوصل لأي خيط قد يقود لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.
غرق

غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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محكمة-ارشفية

السجن 7 سنوات لـ11 شخصا انتحلوا صفة ضباط أموال عامة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد اللطيف بهجت، وطارق محمود، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 7 سنوات لـ11 متهما خطفوا المجني عليه "م. د. م" تاجر سيارات واستولوا منه على ثمانمئة ألف جنيه. تعود الواقعة في القضية رقم 24149 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المجني عليه بقيام أشخاص بخطفه داخل سيارة، والاستيلاء منه على مبلغ ثمانمئة ألف جنيه بدائرة القسم.
تعذيب

تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
القبض-على-متهم

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.
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