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الوزير: ربط الحوافز بالإنتاج ولا سماح بأي تقصير

تحرير:محمد مجلي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي. وأكد ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون، وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.
وأكد وزير النقل خلال اجتماعين عقدهما مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على أهمية لقائه بالعاملين بهيئة الميناء نظرا للأهمية الكبرى للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة. وأضاف أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية
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