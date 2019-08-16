الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

عمرو دياب

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان.ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة"