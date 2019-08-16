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الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
عمرو دياب
عمرو دياب
يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان.ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة"
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رحلة تامر حسني في 16 عامًا.. من التكرار إلى النضوج

في عام 2002، ظهر على الساحة الغنائية المصرية والعربية واحد من أكثر المطربين الجدد شمولًا وذكاءً، تامر حسني شريف عباس، المولود بالقاهرة في 16 أغسطس عام 1977، لأب مصري وأم سورية، عاش طفولة قاسية بعد انفصال والديه، عمل في بيع العطور وداخل محطات البنزين، فشل في تحقيق حلم الطفولة، وهو لعب كرة القدّم للنادي الأهلي، تخرج في كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وعندما اكتشفت والدته موهبته في الغناء أصرّت على دخوله معهد "الكونسرفتوار" لدراسة الموسيقى، وبالفعل احترف الشاب العزف على آلة الجيتار ليبدأ في تحقيق حلمه الجديد.
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مخرج «إنساى»: محمد رمضان لا تهمه الانتقادات (حوار)

حسام الحسينى، فنان متعدد المواهب، فهو ابن لعائلة فنية من الدرجة الأولى، والده الفنان مجدى الحسينى، ووالدته الممثلة نهال عنبر، وعلى الرغم من أن بداياته كانت مغنى راب ثم اتجه إلى التمثيل، فإنه حاليا يركز على الإخراج، وفى الفترة الأخيرة كان له عدة كليبات أخرجها للفنان محمد رمضان، وحققت صدى ونجاحا كبيرا، كان آخرها كليب "إنساى" الذى تم تصويره فى باريس وقدمه "رمضان" مع المطرب المغربى سعد لمجرد، حيث احتل به الثنائى صدارة تريند "يوتيوب" الدول العربية، وتخطت حاجز الـ90 مليون مشاهدة فى أقل من شهر، حيث طرحت في 18 يوليو الماضي.
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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
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مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
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