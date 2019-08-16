هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

جماهير الزمالك

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسخته رقم 56. ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي،

ويخوض الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسخته رقم 56.



ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.



ويعد الفريق الصومالي صاحب الأرض، بعدما وافق على إقامة المباراتين بمصر لأسباب مادية، وكان من المقرر إقامة اللقاء الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى اليوم، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك، على أن تقام مباراة العودة الجمعة المقبلة.