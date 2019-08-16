رياضة

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
ويخوض الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسخته رقم 56. ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي،
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
أدريان 2

ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
سيرجيو -راموس‎

راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

الزمالك يستهل مشواره الإفريقي بمواجهة ديكاداها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد «اطلع بره»

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري، في مصر أيضا؛ بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
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