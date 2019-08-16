رياضة

صيف 2019.. ميركاتو تحطيم الأرقام القياسية في الليجا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
شهد صيف 2019 تحطيم العديد من الأرقام القياسية للأندية الإسبانية في الانتقالات، معظمها لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فبعد أن تعاقد الريال مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو جويز ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، أنفق ريال مدريد الرقم الأكبر في تاريخه في سوق انتقالات واحدة بإنفاق 305.5 مليون يورو، وهو ثالث أعلى رقم لنادٍ في تاريخ سوق الانتقالات، كما أنفق أتلتيكو مدريد 243.5 مليون يورو على الصفقات، ليحطم رقمه القياسي السابق بـ73 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وبدوره امتلك موناكو الرقم القياسي في جمع الأموال في موسم واحد بجمع 320 مليون يورو عام 2017، ويتبقى فقط إتمام رحيل أنخيل كوريا إلى ميلان، ليحطم أتلتيكو ذلك الرقم. وبات وسام بن يدر أغلى لاعب يبيعه إشبيلية في تاريخه مقابل 40 مليونا إلى موناكو، وباع إسبانيول بورخا إيجلاسيس مقابل 28 مليون يورو لريال بيتيس،
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
أدريان 2

ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
سيرجيو -راموس‎

راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
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هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
رونالدو‎ (1)

رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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بيل يغيب عن قائمة ريال مدريد في كأس أودي

لم يتواجد اسم جاريث بيل في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى ألمانيا والتي تسعد للمشاركة في كأس أودي الودية اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم الويلزي مع الفريق الملكي، وسط تقارير منشترة بشأن اقتراب انضمامه إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني خلال الأسبوع الجاري، كما يغيب عن الريال أيضًا حارسه ثيبو كورتوا الذي يعاني من إلتواء في الكاحل، ويواجه الريال في البطولة توتنهام يوو الثلاثاء، قبل مواجهة أي من بايرن ميونيخ أو فناربخشة يوم الأربعاء.
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