صيف 2019.. ميركاتو تحطيم الأرقام القياسية في الليجا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

أنطوان جريزمان

شهد صيف 2019 تحطيم العديد من الأرقام القياسية للأندية الإسبانية في الانتقالات، معظمها لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فبعد أن تعاقد الريال مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو جويز ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، أنفق ريال مدريد الرقم الأكبر في تاريخه في سوق انتقالات واحدة بإنفاق 305.5 مليون يورو، وهو ثالث أعلى رقم لنادٍ في تاريخ سوق الانتقالات، كما أنفق أتلتيكو مدريد 243.5 مليون يورو على الصفقات، ليحطم رقمه القياسي السابق بـ73 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبدوره امتلك موناكو الرقم القياسي في جمع الأموال في موسم واحد بجمع 320 مليون يورو عام 2017، ويتبقى فقط إتمام رحيل أنخيل كوريا إلى ميلان، ليحطم أتلتيكو ذلك الرقم. وبات وسام بن يدر أغلى لاعب يبيعه إشبيلية في تاريخه مقابل 40 مليونا إلى موناكو، وباع إسبانيول بورخا إيجلاسيس مقابل 28 مليون يورو لريال بيتيس،

وبدوره امتلك موناكو الرقم القياسي في جمع الأموال في موسم واحد بجمع 320 مليون يورو عام 2017، ويتبقى فقط إتمام رحيل أنخيل كوريا إلى ميلان، ليحطم أتلتيكو ذلك الرقم.



وبات وسام بن يدر أغلى لاعب يبيعه إشبيلية في تاريخه مقابل 40 مليونا إلى موناكو، وباع إسبانيول بورخا إيجلاسيس مقابل 28 مليون يورو لريال بيتيس، وهو أغلى صفقة يبرمها بيتيس منذ شراء دينلسون في عام 1998.



ويتطلع برشلونة لشراء نيمار، وهي الصفقة التي إن تمت ستتخطى قيمتها 160 مليون يورو، وهو الرقم الأعلى الذي دفعه البارسا في تاريخه للتعاقد مع فيليب كوتينيو، كما يمكن لريال مدريد تحطيم رقمه من جديد في حال تعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.



وأخيرًا يستعد فالنسيا لبيع مهاجمه رودريجو مورينو لأتلتيكو مدريد، في صفقة من المنتظر أن تكون الأغلى في تاريخ النادي.