صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

سكين

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من المدعو «نصر. ع»، 60 سنة، أكد فيه قيامه باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما نتيجة سوء سلوكهما وارتباطهما بعلاقة آثمة مع أحد الشباب بالمنطقة، وتم التحفظ

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من المدعو «نصر. ع»، 60 سنة، أكد فيه قيامه باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما نتيجة سوء سلوكهما وارتباطهما بعلاقة آثمة مع أحد الشباب بالمنطقة، وتم التحفظ عليه بديوان القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مكان الجريمة، وبفحص المنطقة تم العثور على جثتين لفتاتين بالعقد الثاني من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، وتم نقلهما إلى المشرحة، وإخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بالواقعة، والذي وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابساتها.







