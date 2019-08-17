ستقضي حياتها في الرعاية.. حكاية طفلة ولدت بمرض نادر
بعد أن قررت التمسك بالأمل وحقها في الحياة، تحتفل الآن فينيكس بعيد ميلادها الأول، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية والفحوصات، لكي يلتئم قلبها مرة أخرى
تحرير:إسراء سليمان
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
نجاة طفلة من عيب خلقي في القلب
عندما نشعر باليأس والإحباط، وأن الحياة سلبت كل ما لدينا، علينا النظر جيدًا في قصص البطولة الصغيرة، بدايةً من الانتصار على الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان وغيره من الأمراض التي تهدد صحة الإنسان، إلى الأطفال الصغار الذين قرروا التمسك بالحياة، ورفع رايات الانتصار قبل حتى التخلص من المرض، وذلك مثلما حدث مع الطفلة فينيكس دايفين، المنتمية إلى مدينة ماريلند، والتي ولدت بعيوب خلقية في القلب في أغسطس 2018، ولكن كان قلبها أقوى من أن يستسلم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
جاءت هذه الصغيرة إلى الدنيا بمرض نادر في القلب، حالة مرضية خطيرة، ولكنها تعرضت لمعجزة كبيرة، فقد أصبحت قادرة بشكل كبير على التنفس في الحياة والاحتفال بأول عيد ميلاد لها. عانت هذه الطفلة لجعل قلبها يستجيب للحياة مرة أخرى، فكان بطينها الأيمن توجد به بعض المشكلات الصحية الخطيرة، هي حالة مرضية تنتج عنها
جاءت هذه الصغيرة إلى الدنيا بمرض نادر في القلب، حالة مرضية خطيرة، ولكنها تعرضت لمعجزة كبيرة، فقد أصبحت قادرة بشكل كبير على التنفس في الحياة والاحتفال بأول عيد ميلاد لها. عانت هذه الطفلة لجعل قلبها يستجيب للحياة مرة أخرى، فكان بطينها الأيمن توجد به بعض المشكلات الصحية الخطيرة، هي حالة مرضية تنتج عنها صعوبة في تدفق الدم في الجسم بانتظام، وبعد أن خضعت لعمليتين جراحيتين، تعرضت لسكتة قلبية عندما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، وقرر الأطباء أنها يجب أن تعيش على أجهزة الإنعاش، وبجانب ذلك ستقضي حياتها كلها في الرعاية.
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أعطاها الأطباء 6 ساعات لكي تعيش، ولكن هذه الساعات تحولت إلى أيام وأسابيع وشهور، وبعد ذلك ذهبت إلى البيت لتتلقى العلاج وسط عائلتها، لا تفعل شيئا غير أنها صابرة من أجل الحصول على فرصة النجاة، وعلى الرغم من أنها كانت تعيش على جهاز الأكسجين، وتتلقى العقاقير الطبية المتعلقة بالذبحات الصدرية، لم يتبق سوى أسبوعين لكي تتم عامها الأول، ولكن الذي لا تعرفه أن جولدرينج، والدة فينيكس، أنجبت صغيرتها من خلال الولادة القيصرية، في أغسطس 2018، بعد أن أصيبت بتسمم حمل، حالة مرضية معقدة تحدث نتيجة ضغط الدم المرتفع.
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وأخبرت Daily Mail.com قائلة: "لقد كنت أعاني من صداع نصفي لمدة أسبوع على التوالي، وبعد أن ذهبت للطبيب، وجد أنني أعاني من تسمم الحمل، وتوالت بعد ذلك بعض المشكلات الصحية، لذا اتُّخذ القرار بشأن العملية القيصرية"، بعد مجيئها للدنيا، كان يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات، ومن أول لحظة شعر الأطباء بأن هناك شيئا ما، وسريعًا بعد الفحوصات كانت معدلات الأكسجين منخفضة بشكل كبير، وبعد ذلك بدأت تعاني من تورم في القلب، لذا كان لا بد أن تدخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
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وأكملت والدتها حديثها قائلة: "كل ما كان يحدث كان بمنزلة تدمير لي، كيف يمكن لطفل صغير أن يتحمل كل هذا؟! وقال الأطباء أيضًا إنها بحاجة إلى 4 عمليات قلب مفتوح لكي تعيش"، تلقت أول عملية جراحية في سبتمبر من عام 2018، ولكن ما زال يتسرب الدم إلى الرئتين، لذا قرر الأطباء أنه لا بد من إجراء عملية جراحية أخرى، وبعد ذلك الثالثة والرابعة. كانت تغمض عينيها كأنها نائمة، ولكن كان الأطباء يفعلون بها ما لا تعرفه، كانت تستقبل الأمور بابتسامة صغيرة، كيف يمكن لهذه الصغيرة أن تعبر سوى بابتسامات صغيرة قد تكون مليئة بالألم، وقد تكون هادئة تحمل ما لا تستطيع التعبير عنه!
بعد أن قررت التمسك بالأمل وحقها في الحياة، تحتفل الآن بعيد ميلادها الأول، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية والفحوصات، لكي يلتئم قلبها مرة أخرى للحفاظ على الأحلام الصغيرة، ومن المؤكد أنها في النهاية ستنجو وتتذكر بطولتها الصغيرة، كلما ازدادت في العمر، فلا تشعر بالإحباط من الحياة واصنع لنفسك مخرجا دائما.
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