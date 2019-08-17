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ستقضي حياتها في الرعاية.. حكاية طفلة ولدت بمرض نادر

بعد أن قررت التمسك بالأمل وحقها في الحياة، تحتفل الآن فينيكس بعيد ميلادها الأول، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية والفحوصات، لكي يلتئم قلبها مرة أخرى
تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
نجاة طفلة من عيب خلقي في القلب
نجاة طفلة من عيب خلقي في القلب
عندما نشعر باليأس والإحباط، وأن الحياة سلبت كل ما لدينا، علينا النظر جيدًا في قصص البطولة الصغيرة، بدايةً من الانتصار على الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان وغيره من الأمراض التي تهدد صحة الإنسان، إلى الأطفال الصغار الذين قرروا التمسك بالحياة، ورفع رايات الانتصار قبل حتى التخلص من المرض، وذلك مثلما حدث مع الطفلة فينيكس دايفين، المنتمية إلى مدينة ماريلند، والتي ولدت بعيوب خلقية في القلب في أغسطس 2018، ولكن كان قلبها أقوى من أن يستسلم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
جاءت هذه الصغيرة إلى الدنيا بمرض نادر في القلب، حالة مرضية خطيرة، ولكنها تعرضت لمعجزة كبيرة، فقد أصبحت قادرة بشكل كبير على التنفس في الحياة والاحتفال بأول عيد ميلاد لها. عانت هذه الطفلة لجعل قلبها يستجيب للحياة مرة أخرى، فكان بطينها الأيمن توجد به بعض المشكلات الصحية الخطيرة، هي حالة مرضية تنتج عنها
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ممارسة-التمارين

دراسة: اللياقة البدنية تعزز من الصحة العقلية

على الرغم من أن هناك أدلة على أن التمرينات الرياضية يمكن أن تعزز الصحة العقلية، فإن العلماء يعرفون القليل عما إذا كانت اللياقة البدنية يمكن أن تمنع ظهور حالات الصحة العقلية. مشاكل الصحة العقلية الشائعة، مثل الاكتئاب والقلق، هي مشاكل عالمية متنامية، تقلل تلك المشاكل من الصحة العامة والرضا عن الحياة، ولكنها قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من خطر الوفيات. على الرغم من أن الحديث عن العلاجات والأدوية يمكن أن يساعد في العديد من الحالات، فإنها لا تساعد الجميع.
أخطاء نفعلها عند الترطيب

شرب الماء على معدة فارغة.. أخطاء ترتكبها لترطيب جسمك

بعد التحدث عن الترطيب وأنه من أكثر الأشياء التي يجب أن نهتم بها، لأن الماء جزء من حياتنا، وجسمنا كله ما هو إلا ماء، يقوم البعض باتباع عادات صحية غذائية للحصول على أكبر قدر من الماء، مثل تناول أطعمة غذائية غنية بالماء، وبالرغم من ذلك قال الخبراء إن هناك بعض العادات السيئة التي يفعلها العديد من الأشخاص، مثل تناول الماء على معدة فارغة، تعتبر واحدة من أكثر العادات السيئة، التي يمارسها البعض، حيث ينتج عنها ألم وتشنجات في المعدة، خاصة عند تناول ماء بارد، نقلًا عن "livestrong".
النوم

من المفكر إلى الطائر المبكر.. اعرف نمط نومك

هل فكرت يوما فور استيقاظك أن تركز في شكل نومتك على السرير؟.. في الغالب لا، لكن ما يجب معرفته أن نمط النوم مختلف من شخص لآخر، وكل نمط يكشف الكثير عن صحتك. قام الخبراء بتحليل البيانات لآلاف النائمين، وعلى أساس ذلك حدد الخبراء شخصيات تنام بشكل مختلف تماما عن أنماط النوم الشائعة، وإذا كنت تشك أنك قد تكون واحدا منهم، عليك البحث جيدا ومعرفة ما يكون عليه أنماط النوم المختلفة للاطمئنان على صحتك، ومن المهم إدراك النمط الأفضل للتدريب عليه والسيئ لتجنبه، لذا اعرف كل ذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
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كرسي-الاطفال-في-السيارة (1)

5 أمور عليك القيام لتأمين طفلك في السيارة

يحتاج اصطحاب الأطفال في السيارة للعديد من التدابير الوقائية قبل بدء السير، وذلك لتأمين السيارة من أي تصرفات غير محسوبة أو عبث من قبل الأطفال غير المدركين لخطورة القطع التي يحاولون التدخل فيها. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تصنيع عدد من التقنيات الجيدة على مستوى تأمين السيارة من الأطفال، أو حتى الحفاظ عليهم من أي اهتزازات أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يجب مراعاته بشكل رئيسي خلال السير والتوقف المتكرر.
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