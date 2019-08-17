ستقضي حياتها في الرعاية.. حكاية طفلة ولدت بمرض نادر

بعد أن قررت التمسك بالأمل وحقها في الحياة، تحتفل الآن فينيكس بعيد ميلادها الأول، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية والفحوصات، لكي يلتئم قلبها مرة أخرى

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

نجاة طفلة من عيب خلقي في القلب

عندما نشعر باليأس والإحباط، وأن الحياة سلبت كل ما لدينا، علينا النظر جيدًا في قصص البطولة الصغيرة، بدايةً من الانتصار على الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان وغيره من الأمراض التي تهدد صحة الإنسان، إلى الأطفال الصغار الذين قرروا التمسك بالحياة، ورفع رايات الانتصار قبل حتى التخلص من المرض، وذلك مثلما حدث مع الطفلة فينيكس دايفين، المنتمية إلى مدينة ماريلند، والتي ولدت بعيوب خلقية في القلب في أغسطس 2018، ولكن كان قلبها أقوى من أن يستسلم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".

جاءت هذه الصغيرة إلى الدنيا بمرض نادر في القلب، حالة مرضية خطيرة، ولكنها تعرضت لمعجزة كبيرة، فقد أصبحت قادرة بشكل كبير على التنفس في الحياة والاحتفال بأول عيد ميلاد لها. عانت هذه الطفلة لجعل قلبها يستجيب للحياة مرة أخرى، فكان بطينها الأيمن توجد به بعض المشكلات الصحية الخطيرة، هي حالة مرضية تنتج عنها