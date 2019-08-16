سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

حملة أمنية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من المدعو «نصر. ع»، 60 سنة، أكد فيه قيامه باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما نتيجة سوء سلوكهما وارتباطهما بعلاقة آثمة مع أحد الشباب بالمنطقة، وتم التحفظ