رياضة

20 ألف جنيه راتب شوقي عبد الشافي في اتحاد الكرة

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علمت «التحرير» من مصادر مسؤولة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن "الجبلاية" استقر على منح شوقي عبد الشافي، المدير السابق لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي، 20 ألف جنيه راتبًا شهريا مقابل رئاسة لجنة مسابقات القسم الثالث والإشراف على كرة الصالات والكرة الشاطئية والنسائية، وبحسب المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، فإن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رفض الحصول على أي مقابل مالي نظير عمله في اتحاد الكرة متمسكًا بالعمل متطوعًا.
وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرر ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بدايةً من الموسم الجديد، وتضم قائمة الأربعة أعضاء الجدد في لجنة المسابقات كلا من اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، وشوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمود هاني عضو لجنة مسابقات القسم الثاني، واللواء
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إدين هازارد

يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
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تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
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اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يحدد راتب رئيس لجنة الحكام الجديد

كشف مصدر باتحاد الكرة أن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد سيترك التحليل في قناة الأهلي بعد تولي المنصب الجديد في الجبلاية. وقال المصدر إن اتحاد الكرة حدد بشكل مبدئي راتبا 25 ألف جنيه شهريًا لسمير عثمان وقد يتم زيادة المبلغ بعد اجتماع مسؤولي الجبلاية مع عثمان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
اتحاد-الكرة

عثمان: الاعتداء على الحكام مصيره الشطب والقمة بأجانب

أبدى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، سعادته البالغة بتولي منصب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الموسم الجديد، وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، بأن هناك تشديدات على جميع عناصر اللعبة من بداية الموسم الجديد. ويعلن عن التشكيل الكامل للجنة الحكام عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ومن المرجح أن توجد أسماء جديدة في اللجنة مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش، بالإضافة إلى عزب حجاج ووجيه أحمد من الموسم الماضي، ومن المقرر أن يستمر عزب حجاج في منصب سكرتير عام لجنة الحكام، كما سيستمر وجيه أحمد في منصب نائب رئيس اللجنة.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تشكل اللجان وتقرر زيادة دوري الدرجة الثانية

عقد اتحاد الكرة، اجتماعا وديا مع مندوبي 79 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لسماع ومناقشة أسباب حضورهم التي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث. وحرصا على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية، فيما تم تفويض أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل.
سيد-عبد-الحفيظ

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
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