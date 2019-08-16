20 ألف جنيه راتب شوقي عبد الشافي في اتحاد الكرة

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

اتحاد الكرة

علمت «التحرير» من مصادر مسؤولة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن "الجبلاية" استقر على منح شوقي عبد الشافي، المدير السابق لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي، 20 ألف جنيه راتبًا شهريا مقابل رئاسة لجنة مسابقات القسم الثالث والإشراف على كرة الصالات والكرة الشاطئية والنسائية، وبحسب المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، فإن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رفض الحصول على أي مقابل مالي نظير عمله في اتحاد الكرة متمسكًا بالعمل متطوعًا.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرر ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بدايةً من الموسم الجديد، وتضم قائمة الأربعة أعضاء الجدد في لجنة المسابقات كلا من اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، وشوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمود هاني عضو لجنة مسابقات القسم الثاني، واللواء

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرر ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بدايةً من الموسم الجديد، وتضم قائمة الأربعة أعضاء الجدد في لجنة المسابقات كلا من اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، وشوقي عبد الشافي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمود هاني عضو لجنة مسابقات القسم الثاني، واللواء محمد طه مسؤول أمن الملاعب السابق باتحاد الكرة.



وعقدت لجنة مسابقات القسم الثالث للدوري العام اجتماعًا الخميس الماضي، برئاسة شوقي عبد الشافي، لمناقشة ضوابط ومعايير تقسيم مجموعات القسم الثالث الذي لم يتحدد بعد، ومن المقرر أن يتم اعتماد التوزيع الجغرافي في تقسيم المجموعات على ضوء النتائج النهائية لدورة الترضية التي تنتهي 11 سبتمبر المقبل، وتحدد الفرق الأربعة منها للصعود إلى القسم الثاني.

