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إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
رشيدة طليب
رشيدة طليب
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت "قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها"، مضيفة "أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي".ورشيدة طليب هي أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأمريكي، وكان من المتوقع أن تصل طليب إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة
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عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.
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قادم من لبنان.. سوريا تعلن إسقاط صاروخ وسط أراضيها

أعلن مصدر عسكري، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"صاروخ معاد" كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم الخميس" كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه". واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله اللبناني، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.
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هتدفع لو ماكلتش.. مطعم سوري يثير جدلا بسبب «ضريبة»

تحت بند "رسم عدم طلب الأكل"، حقق أحد المطاعم في سوريا شهرة واسعة بعدما نُشرت "فاتورة"، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، حسب "روسيا اليوم". ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى "ضريبة" ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم "رسم عيد ميلاد". وأكد مصدر إعلامي أن المواطن الذي طلبت منه الضريبة، اشتكى لوزارة السياحة السورية، التي ردت بأنه "تم إجراء ضبط على المطعم الذي تقاضى رسوما ليس لها أساس".
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ترامب يراهن على اليهود للفوز بولاية رئاسية جديدة

على مدى السنوات القليلة الماضية وضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بالغًا باسترضاء اليهود في الولايات المتحدة، وذلك في ظل رغبته للحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض، خاصة مع الانتقادات الشديدة التي تشهدها الإدارة الأمريكية في عهده. ترامب الذي دخل في العديد من الصراعات السياسية مع الديمقراطيين ومجلس النواب، يدرك أهمية التعامل مع الملفات التي تكون إسرائيل أحد أطرافها، لا سيما أن توجهات اليهود الانتخابية تعد عنصرا رئيسيا في نجاحه في الحصول على ولاية جديدة.
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بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
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«تل أبيب» تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

قررت الحكومة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس منع النائبتين فى الكونجرس الأمريكى رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل وذلك فى أعقاب طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق من صباح الخميس، أن إسرائيل تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، من الوصول إلى تل أبيب فى زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.
مستوطنات

إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017. وقالت الحركة في بيان: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة"، حسب "فرانس برس".
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