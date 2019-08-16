إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

رشيدة طليب

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت "قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها"، مضيفة "أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي".ورشيدة طليب هي أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأمريكي، وكان من المتوقع أن تصل طليب إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة