رياضة

راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
وشارك راموس في 419 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومع كل مباراة يخوضها يقترب أكثر وأكثر من أساطير النادي، حيث يستهدف حاليًا تحطيم رقم كل من خينتو الذي لعب 427 مباراة وفيرناندو هييرو الذي شارك في 439 مباراة. ومع اقتراب راموس من تحقيق ذلك الإنجاز، يصبح وجوده في النادي أكثر أهمية، وأنهى الريال
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الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
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ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
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صيف 2019.. ميركاتو تحطيم الأرقام القياسية في الليجا

شهد صيف 2019 تحطيم العديد من الأرقام القياسية للأندية الإسبانية في الانتقالات، معظمها لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فبعد أن تعاقد الريال مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو جويز ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، أنفق ريال مدريد الرقم الأكبر في تاريخه في سوق انتقالات واحدة بإنفاق 305.5 مليون يورو، وهو ثالث أعلى رقم لنادٍ في تاريخ سوق الانتقالات، كما أنفق أتلتيكو مدريد 243.5 مليون يورو على الصفقات، ليحطم رقمه القياسي السابق بـ73 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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