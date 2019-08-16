راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

سيرجيو راموس

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.

وشارك راموس في 419 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومع كل مباراة يخوضها يقترب أكثر وأكثر من أساطير النادي، حيث يستهدف حاليًا تحطيم رقم كل من خينتو الذي لعب 427 مباراة وفيرناندو هييرو الذي شارك في 439 مباراة. ومع اقتراب راموس من تحقيق ذلك الإنجاز، يصبح وجوده في النادي أكثر أهمية، وأنهى الريال

وشارك راموس في 419 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومع كل مباراة يخوضها يقترب أكثر وأكثر من أساطير النادي، حيث يستهدف حاليًا تحطيم رقم كل من خينتو الذي لعب 427 مباراة وفيرناندو هييرو الذي شارك في 439 مباراة.



ومع اقتراب راموس من تحقيق ذلك الإنجاز، يصبح وجوده في النادي أكثر أهمية، وأنهى الريال الموسم الماضي في المركز الثالث وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في غرف خلع الملابس.



والآن يستعد ريال مدريد لبداية جديدة للموسم، بعد الاستثمارات العديدة للريال في الميركاتو الصيفي وإنفاق أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات للتعاقد مع لاعبين بارزين، من أمثال إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وغيرهم، والذين من المنتظر أن يساعدهم على التألق قائد الفريق وقلبه النابض سيرجيو راموس.