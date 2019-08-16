الحكومة تستهدف التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

وزارة المالية

قالت وزارة المالية، اليوم إن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا التوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020".

وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالي 2019-2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.وأوضحت أن ذلك الإجراء سيتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية



وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالي 2019-2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.



وأوضحت أن ذلك الإجراء سيتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى فى النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.



ولفتت وزارة المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% حتى العام المالي 2021-2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.







