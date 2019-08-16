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الحكومة تستهدف التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
وزارة المالية
وزارة المالية
قالت وزارة المالية، اليوم إن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا التوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020".
وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالي 2019-2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.وأوضحت أن ذلك الإجراء سيتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية
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صادرات-تركيا للعراق

13 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغ 037ر13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وأشار التقرير الصادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية لـ5 مجالس تصديرية، جاءت في المقدمة صادرات (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) بارتفاع ملحوظ لتسجل 575ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ446ر1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، يليها صادرات (المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية) والتي بلغت 156ر7 مليون دولار مقارنة بـ670ر6 دولارا.
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
أتوبيسات

لماذا ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا 26%؟

رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق سيارات الركوب الملاكي، وتراجع المبيعات بشكل كبير، إلا أن إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشفت نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 26% مسجلة 3 آلاف و420 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى. فما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بهذه النسب المرتفعة؟ وما طريقة دعم هذه الصناعة في مصر؟ وكيف يمكننا زيادة مبيعاتها؟ وما أكثر الماركات مبيعًا؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك بعد تراجعها أمس بشكل ملحوظ، ليرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.37%، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الاقتصاد-المصري

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
الطيران-البريطانى

هل تدفع بريطانيا فاتورة «حظر السفر للقاهرة»؟

«من المرجح أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر، وبالرغم من أن الهجمات غالبًا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه لا يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد».. هكذا حذرت الخارجية البريطانية، رعاياها المسافرين والمتواجدين في مصر فى بيان رسمي لها، موضحة أن «الهجمات قد تكون عشوائية تستهدف قوات الأمن، وأماكن العبادة، والتجمعات والأماكن العامة الكبيرة التي يرتادها الأجانب»، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسباب قرار حظر الطيران، ولماذا لم يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وهل من حق المتضررين من هذا القرار المطالبة بالتعويض؟
وزير-المالية -محمد-معيط

هدية العيد للموظفين.. تقديم موعد صرف المرتبات

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن صرف مرتبات أغسطس، يوم 8 أغسطس المقبل، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019 - 2020، للتيسير على العاملين في الدولة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد، موضحة أنها قررت تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين في الدولة، بالعلاوات والزيادات المقررة، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، والنفقة قبل العيد. ويترقب المصريون يوم عرفة يوم 10 أغسطس الذي يكون إجازة رسمية ثم 4 أيام إجازة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، من 11 حتى 14 أغسطس.
محمد-عبد العاطي وزير-الموارد-المائية والري-و -الدكتور علاء-عبد الحليم مرزوق-محافظ القليوبية -سحارة مصرف بلبيس (3)

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سحارة مصرف بلبيس بـ"أبو زعبل" بمدينة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا. جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
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