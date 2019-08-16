تصنيف صيني.. جامعة القاهرة تتقدم 100 مركز عالميا

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

جامعة القاهرة

نجحت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والوجود بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة التي وجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم. ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، إذ يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليّا في مجلات علمية مرموقة.

كما يعتمد التصنيف على عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإنجاز الذي تحقق من حيث التقدم الكبير في أقوى التصنيفات العالمية جاء نتيجة التخطيط