باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.

وزاد الذهب 7.4% أو أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر وسط تصاعد التوترات التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على مستوى العالم،في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.4% إلى 17.20 دولار للأوقية لكنها تتجه