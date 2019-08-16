ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

أدريان

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.

وتابع كلوب: "الأمر جنوني، نحن نحب جماهيرنا، ولكن عليهم التوقف عن ذلك، حيث حدث نفس الأمر في مباراة ماشستر سيتي ونوريتس سيتي، الأمر ليس ظريفًا، كما حدث مع الفتاة التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا، فهي جمعت الأموال من وراء ذلك، ولكن ماذا عسانا أن نفعل". وأكد كلوب جاهزية الحارس الثالث لليفربول، أندي