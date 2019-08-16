13 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 6 أشهر

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

الصادرات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغ 037ر13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وأشار التقرير الصادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية لـ5 مجالس تصديرية، جاءت في المقدمة صادرات (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) بارتفاع ملحوظ لتسجل 575ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ446ر1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، يليها صادرات (المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية) والتي بلغت 156ر7 مليون دولار مقارنة بـ670ر6 دولارا.

وسجل (المجلس التصديري للصناعات الغذائية) زيادة للصادرات لتصبح 559ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ469ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات (المجلس التصديري للملابس الجاهزة) لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768 مليون دولار، يليه (المجلس التصديري للصناعات

وسجل (المجلس التصديري للصناعات الغذائية) زيادة للصادرات لتصبح 559ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ469ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات (المجلس التصديري للملابس الجاهزة) لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768 مليون دولار، يليه (المجلس التصديري للصناعات الطبية) فسجل 261 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بـ252 مليون دولار خلال العام السابق.



وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال الستة أشهر الأولى من 2019، أوضح التقرير أنها سجلت ما قيمته 844ر5 مليار دولار، تصدرتها زيوت النفط والذهب والأسمدة الأزوتية ثم شاشات المونيتور والأسلاك والكابلات ثم البدل والجواكيت، وبوليميرات الإيثيلين.





