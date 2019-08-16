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13 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 6 أشهر

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الصادرات
الصادرات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغ 037ر13 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وأشار التقرير الصادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية لـ5 مجالس تصديرية، جاءت في المقدمة صادرات (المجلس التصديري للحاصلات الزراعية) بارتفاع ملحوظ لتسجل 575ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ446ر1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018، يليها صادرات (المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية) والتي بلغت 156ر7 مليون دولار مقارنة بـ670ر6 دولارا.
وسجل (المجلس التصديري للصناعات الغذائية) زيادة للصادرات لتصبح 559ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ469ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات (المجلس التصديري للملابس الجاهزة) لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768 مليون دولار، يليه (المجلس التصديري للصناعات
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سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
وزارة-المالية

الحكومة تستهدف التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل

قالت وزارة المالية، اليوم إن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا التوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020".
أتوبيسات

لماذا ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا 26%؟

رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق سيارات الركوب الملاكي، وتراجع المبيعات بشكل كبير، إلا أن إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشفت نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 26% مسجلة 3 آلاف و420 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى. فما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بهذه النسب المرتفعة؟ وما طريقة دعم هذه الصناعة في مصر؟ وكيف يمكننا زيادة مبيعاتها؟ وما أكثر الماركات مبيعًا؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك بعد تراجعها أمس بشكل ملحوظ، ليرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.37%، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الصادرات-المصريه

منها الحواجز التجارية..تحديات تواجه زيادة صادرات مصر

توجد ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك، إن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج. وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية، ولذلك لا بد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، لافتة إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كاف بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
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