رياضة

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الزمالك
الزمالك
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
ويعد الفريق الصومالي صاحب الأرض، بعدما وافق على إقامة المباراتين بمصر لأسباب مادية، وكان من المقرر إقامة اللقاء الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى اليوم، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك، على أن تقام مباراة العودة الجمعة المقبلة. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة ديكاداها الصومالي بتشكيل كالتالي: محمد
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أدريان 2

ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
سيرجيو -راموس‎

راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
جريزمان‎ (2)

صيف 2019.. ميركاتو تحطيم الأرقام القياسية في الليجا

شهد صيف 2019 تحطيم العديد من الأرقام القياسية للأندية الإسبانية في الانتقالات، معظمها لناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فبعد أن تعاقد الريال مع كل من إيدير ميليتاو ورودريجو جويز ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي، أنفق ريال مدريد الرقم الأكبر في تاريخه في سوق انتقالات واحدة بإنفاق 305.5 مليون يورو، وهو ثالث أعلى رقم لنادٍ في تاريخ سوق الانتقالات، كما أنفق أتلتيكو مدريد 243.5 مليون يورو على الصفقات، ليحطم رقمه القياسي السابق بـ73 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.
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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
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