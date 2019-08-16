الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.

ويعد الفريق الصومالي صاحب الأرض، بعدما وافق على إقامة المباراتين بمصر لأسباب مادية، وكان من المقرر إقامة اللقاء الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى اليوم، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك، على أن تقام مباراة العودة الجمعة المقبلة. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة ديكاداها الصومالي بتشكيل كالتالي: محمد