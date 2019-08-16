لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على حملة تفتيش

تحرير:محمد حفيظ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

صورة أرشيفية

اتهمت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ببنى سويف، صاحب صيدلية بإحدى قرى مركز إهناسيا بالتعدى عليهم بمعاونة أهليته، بعد ضبطهم أدوية جنسية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وتبين أن أفراد الحملة 3 أطباء من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وصادر لهم قرار بالتفتيش على الصيدلية ولهم صفة مأمور الضبط القضائي، طبقا للمادة 85 من قانون 127 لسنة 1955. وقال الأطباء الثلاثة في أقوالهم بمحضر الشرطة، إنهم كانوا فى حملة على الصيدليات الواقعة بنطاق قرى مركز إهناسيا قاموا خلالها بالمرور على أكثر من عشر صيدليات فى نطاق قرى المركز.

وأضاف الأطباء أنهم توجهوا إلى تلك الصيدلية، عثروا على كيس أسود بداخله أدوية مهربة وغير مدرجة فى أدوية وزارة الصحة المصرية منها أدوية جنسية غير مدون عليها تاريخ صلاحية، وأدوية مدرجة في جدول المخدرات، وأدوية تابعة للمستشفيات وغير مصرح بتداولها خارج المستشفى. واتهم الأطباء الثلاثة صاحب الصيدلية بالتعدي