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رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
خيال مآتة
خيال مآتة
يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
وحقق "خيال مآتة"، الإثنين، أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق الثلاثاء نحو 6 ملايين جنيه، والأربعاء نحو 4.5 مليون جنيه. ويواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك
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نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 22 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 22 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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فيلم خيال مآتة

حلمي ما بيسرقش.. 14 معلومة تنفي سرقة «خيال مآتة»

قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن النجم أحمد حلمي أبعد ما يكون عن سرقة فكرة فيلم. وكتب فتحي منشورا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أحمد حلمى بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات».
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.
فيلم خيال مآتة

اتهام بسرقة فكرة «خيال مآتة».. منى زكي كلمة السر

أزمة جديدة تواجه فيلم "خيال مآتة"، حيث اتهمت المؤلفة نهال سماحة، الفنانة منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي بطل الفيلم، بسرقة فكرة العمل منها. وروت مؤلفة مسلسلات "طلعت روحي، هبة رجل الغراب، والباب في الباب" وغيرها، تفاصيل الواقعة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، وكتبت تحت عنوان "أسباب سقوط خيال مآتة": "في 20 يناير 2018، كلمت الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها إنها مش بتعمل أفلام كوميدي، قولتلها الفيلم ده بسيط جدا، ويعتمد على كوميديا الموقف (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبة من الممثل)، وانتهت المكالمة بتحديد لقاء".
أحمد-حلمي

أحمد حلمي يتصدر «تويتر».. وفنانون يدعمونه

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الخميس، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. واختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة"، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي، وأنه أصبح يسير بأعماله إلى الهاوية كما فعل في السابق الفنان محمد سعد. بينما حرص عدد من الفنانين على دعم "حلمي" في وجه ما اعتبره بعضهم حملة موجهة ضده.
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