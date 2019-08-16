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«الري» تعلن موعد تحديد حجم فيضان النيل

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
نهر النيل
نهر النيل
قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، لا سيما أننا لا نزال فى بداية السنة المائية، التى بدأت فى الأول من أغسطس الجاري. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة متابعة إيراد النهر الواصل إلى مصر بشكل مستمر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والأجهزة الأخرى المعنية بمتابعة الفيضان.
وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائي، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعن اجتماعات اللجنة العليا لإيراد النهر.كانت بعض الصحف والمواقع الإخبارية قد نشرت عددا من الأخبار حول حجم فيضان نهر النيل هذا العام، ذاكرة أن
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شارع المعز

الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
قمح

بعد التفجير النووي.. هل تعيد مصر النظر في القمح الروسي؟

في 13 من الشهر الجاري، استفاق العالم على فاجعة جديدة وإن لم يكن عدد الضحايا بها كثيرا، حيث خلفت 5 قتلى، إلا أنها هددت حياة ملايين الأرواح. الفاجعة تمثلت في انفجار صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، في أثناء اختبار محرك صاروخي نووي، ما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع عن المستوى المعتاد بـ16 مرة في مدينة «سفرودفنسك»، وأعاد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، التى راح ضحيتها المئات، وربما الآلاف ممن أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية وقُدر حجم الخسائر بالمليارات.
جامعة-القاهرة

تصنيف صيني.. جامعة القاهرة تتقدم 100 مركز عالميا

نجحت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والوجود بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة التي وجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم. ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، إذ يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليّا في مجلات علمية مرموقة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك.
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تسرب بقعة زيت في النيل بالأقصر (12)

تسرب مواد بترولية بكميات كبيرة في نهر النيل (صور)

تسربت كميات كبيرة من المواد البترولية، اليوم الأربعاء، في حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، وعلى الفور أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك فور تعرض حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، واستمر لمدة ساعتين.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
ترعه-المحموديه

الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.
حقل-غاز-طبيعي (1)

اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
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