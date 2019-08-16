«الري» تعلن موعد تحديد حجم فيضان النيل

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

نهر النيل

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، لا سيما أننا لا نزال فى بداية السنة المائية، التى بدأت فى الأول من أغسطس الجاري. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة متابعة إيراد النهر الواصل إلى مصر بشكل مستمر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والأجهزة الأخرى المعنية بمتابعة الفيضان.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائي، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعن اجتماعات اللجنة العليا لإيراد النهر.كانت بعض الصحف والمواقع الإخبارية قد نشرت عددا من الأخبار حول حجم فيضان نهر النيل هذا العام، ذاكرة أن