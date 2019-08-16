سولسكاير: سانشيز سيشارك أكثر مما يتوقع الكثيرون

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

أليكسيس سانشيز

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، رغبة التشيلي أليكسيس سانشيز في البقاء مع الفريق، على الرغم من التقارير المنتشرة التي تشير إلى عكس ذلك، وفشل سانشيز في تقديم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله من أرسنال في شهر يناير من عام 2018، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق، ولم يوجد في قائمة اليونايتد التي اكتسحت تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وعن ذلك قال المدرب النرويجي: "أليكسيس لاعب محترف، يأتي إلى التدريبات كل يوم، ويعمل بقوة، ويرغب في المشاركة معنا".

وأضاف: "كل الروايات المنتشرة من حوله لا أساس لها من الصحة، هو جزء من قائمة الفريق، وهو لاعب جيد للغاية، نعم تأخر عن التدريبات بعض الأسابيع عن باقي اللاعبين، ولكنه بات قريبا للغاية من المشاركة معنا". وتابع: "لا نملك أكبر خط هجوم، ومن ثم من الوارد أن يشارك سانشيز أكثر مما يتوقع البعض، فهو يملك الجودة

وأضاف: "كل الروايات المنتشرة من حوله لا أساس لها من الصحة، هو جزء من قائمة الفريق، وهو لاعب جيد للغاية، نعم تأخر عن التدريبات بعض الأسابيع عن باقي اللاعبين، ولكنه بات قريبا للغاية من المشاركة معنا".



وتابع: "لا نملك أكبر خط هجوم، ومن ثم من الوارد أن يشارك سانشيز أكثر مما يتوقع البعض، فهو يملك الجودة وننتظر منه الكثير".



وعن المدافع هاري ماجوير الذي فاز برجل مباراة تشيلسي: "هو في مستوى عال للغاية، ويتمتع بالخبرة والحضور، يتمتع بشخصية تحب كثيرًا وجودها في فريقك، أن تملك لاعبا هادئا في الخلف هو أمر مهم للغاية، ووجود مدافعين من ذلك الطراز أمر مهم للغاية للفريق وللمدرب".



واختتم: "يوجد ماجوير معنا منذ أكثر من أسبوع فقط، ومع ذلك تشعر بحضوره وأهميته للفريق".