رياضة

سولسكاير: سانشيز سيشارك أكثر مما يتوقع الكثيرون

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، رغبة التشيلي أليكسيس سانشيز في البقاء مع الفريق، على الرغم من التقارير المنتشرة التي تشير إلى عكس ذلك، وفشل سانشيز في تقديم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله من أرسنال في شهر يناير من عام 2018، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق، ولم يوجد في قائمة اليونايتد التي اكتسحت تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وعن ذلك قال المدرب النرويجي: "أليكسيس لاعب محترف، يأتي إلى التدريبات كل يوم، ويعمل بقوة، ويرغب في المشاركة معنا".
وأضاف: "كل الروايات المنتشرة من حوله لا أساس لها من الصحة، هو جزء من قائمة الفريق، وهو لاعب جيد للغاية، نعم تأخر عن التدريبات بعض الأسابيع عن باقي اللاعبين، ولكنه بات قريبا للغاية من المشاركة معنا". وتابع: "لا نملك أكبر خط هجوم، ومن ثم من الوارد أن يشارك سانشيز أكثر مما يتوقع البعض، فهو يملك الجودة
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يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

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تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

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سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
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سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
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سولسكاير: الـ«VAR» سيجعل البريميرليج أكثر عدالة

أبدى أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بغلق سوق الانتقالات الصيفية بالبريميرليج، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة الشياطين الحمر أمام تشيلسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى. وقال سولسكاير: "هل تعلم أنني أعتقد أنه عندما يتم إغلاق سوق الانتقالات، فإن شعور الراحة يبدأ الآن، ويسعدني الثلاثة لاعبين الذين وقعنا معهم، ونحن نشعر بثقة كبيرة ولم أشعر بأي إحباط داخل النادي أو من الجماهير التي قابلتها، والنادي يملك أموالًا كافية لإتمام الصفقات، والأموال متوفرة عندما يتوفر اللاعبون المناسبون".
هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
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