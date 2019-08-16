بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على ربة منزل تدعى «خ. ص. س» 25 عاما، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة. وتوصلت تحريات رجال المباحث، برئاسة الرائد شادي الكفراوي، وإشراف العقيد ياسر