جريمة

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على ربة منزل تدعى «خ. ص. س» 25 عاما، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة. وتوصلت تحريات رجال المباحث، برئاسة الرائد شادي الكفراوي، وإشراف العقيد ياسر
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جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
اقراص-مخدرة

لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على حملة تفتيش

اتهمت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ببنى سويف، صاحب صيدلية بإحدى قرى مركز إهناسيا بالتعدى عليهم بمعاونة أهليته، بعد ضبطهم أدوية جنسية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وتبين أن أفراد الحملة 3 أطباء من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وصادر لهم قرار بالتفتيش على الصيدلية ولهم صفة مأمور الضبط القضائي، طبقا للمادة 85 من قانون 127 لسنة 1955. وقال الأطباء الثلاثة في أقوالهم بمحضر الشرطة، إنهم كانوا فى حملة على الصيدليات الواقعة بنطاق قرى مركز إهناسيا قاموا خلالها بالمرور على أكثر من عشر صيدليات فى نطاق قرى المركز.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

بالعكاز.. السجن 7 سنوات لقاتل زوجته بسبب وجبة إفطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 7 سنوات للمدعو "ع. م . إ" صاحب مكتب مقاولات لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته "س. ب. م"، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية رقم 870 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 38 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ يفيد بوفاة ربة منزل داخل شقة سكنها وبها إصابات ظاهرية بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
محكمة-ارشفية

إحالة قاتل شقيق زوجته وشرع في قتل عائلتها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، إحالة أوراق المدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. وتعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
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