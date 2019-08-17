بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

عليك اختيار ما يناسبك من السناكس لفقدان الوزن بشكل مثالي، وحاول قدر الإمكان أن تتناول مجموعة كافية من الخضراوات والفواكه المهمة لصحة الجسم

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

السناكس حل مثالي

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فهل تعتقد أن التقليل من تناول الطعام وممارسة التمرينات الرياضية أشياء كافية؟ من المؤكد لا، توجد بعض الخطط الأخرى والحيل البسيطة التي تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، فوفقًا للخبراء، فإن التقليل من تناول السناكس، والاهتمام فقط بالوجبات الرئيسية ليس بالضرورة أن يكون أفضل طريقة