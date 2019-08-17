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بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

عليك اختيار ما يناسبك من السناكس لفقدان الوزن بشكل مثالي، وحاول قدر الإمكان أن تتناول مجموعة كافية من الخضراوات والفواكه المهمة لصحة الجسم
تحرير:إسراء سليمان ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
السناكس حل مثالي
السناكس حل مثالي
نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فهل تعتقد أن التقليل من تناول الطعام وممارسة التمرينات الرياضية أشياء كافية؟ من المؤكد لا، توجد بعض الخطط الأخرى والحيل البسيطة التي تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، فوفقًا للخبراء، فإن التقليل من تناول السناكس، والاهتمام فقط بالوجبات الرئيسية ليس بالضرورة أن يكون أفضل طريقة
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شاي الكركم والزنجبيل

مسكن رائع.. تعرف على فوائد شاي الزنجبيل بالكركم

الكركم من أفضل التوابل التي يمكنك أن تضعها في الطعام، فيتميز بالعديد من الفوائد الصحية؛ مثل الوقاية من السرطان والمساعدة في محاربة ألزهايمر، كما أنه مضاد قوي للالتهابات، ومفيد لصحة الكبد، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأعشاب المهمة للصحة؛ مثل الزنجبيل، الذي يعمل على منع الغثيان والقيء ويعزز من عملية الهضم، لذا ينصح الأطباء بتناول شاي الزنجبيل بالكركم، فما رأيك في هذا المزيج الرائع؟ من المؤكد أنه سيقدم لك العديد من الفوائد الرائعة، حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
الطعام كالدواء

الألياف تغذى بكتيريا المعدة.. إليك أفضل نظام غذائي

لا أحد يحب الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج بشكل مستمر، فالأجواء العامة في المستشفيات تجلب الاكتئاب والقلق والتوتر، على الجانب الآخر، يوجد ما يجعلنا نتعايش بحياة صحية، على سبيل المثال تناول غذاء صحي، مع مراعاة بعض العادات الصحية سيجعلك تعيش في سلام دون التعرض لأمراض مزمنة، وعليك أن تعلم أمرا هاما هو أن ما تتناوله يؤثر على صحتك بشكل عام، حيث وضحت العديد من الأبحاث أن الغذاء بمختلف أنواعه يعتبر دواء صحيا في منزلك خاليا من الآثار الجانبية، نقلًا عن "healthline".
التوقف-عن-استهلاك-منتجات-الألبان

ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان؟

لا نستطيع أن نشكك في أهمية تناول منتجات الألبان بالنسبة لصحة الجسم، فعلى سبيل المثال؛ شرب اللبن بكميات منتظمة يمنحك معدلات معقولة من الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وبالنسبة للجبن فيمد الجسم أيضًا بالمعادن والفيتامينات المهمة، فعلى سبيل المثال؛ الجبن القريش مصدر رائع للكالسيوم والكربوهيدرات الصحية، ولكن على الجانب الآخر، قالت بعض الدراسات والأبحاث إن التوقف أو التقليل من تناول منتجات الألبان يمد الجسم بعدة فوائد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "insider.com".
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