بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

عليك اختيار ما يناسبك من السناكس لفقدان الوزن بشكل مثالي، وحاول قدر الإمكان أن تتناول مجموعة كافية من الخضراوات والفواكه المهمة لصحة الجسم
نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فهل تعتقد أن التقليل من تناول الطعام وممارسة التمرينات الرياضية أشياء كافية؟ من المؤكد لا، توجد بعض الخطط الأخرى والحيل البسيطة التي تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، فوفقًا للخبراء، فإن التقليل من تناول السناكس، والاهتمام فقط بالوجبات الرئيسية ليس بالضرورة أن يكون أفضل طريقة
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فهل تعتقد أن التقليل من تناول الطعام وممارسة التمرينات الرياضية أشياء كافية؟ من المؤكد لا، توجد بعض الخطط الأخرى والحيل البسيطة التي تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، فوفقًا للخبراء، فإن التقليل من تناول السناكس، والاهتمام فقط بالوجبات الرئيسية ليس بالضرورة أن يكون أفضل طريقة لفقدان الوزن.
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كما يعتقد أحد مختصي التغذية في تعليق منه على ذلك، أن "تناول القليل من الحلويات طوال اليوم يساعدك على التخلص من الاختيارات السيئة التي تطرأ عليك في وسط اليوم، كما أن السناكس في وسط اليوم، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، تساعد بشكل كبير في إدارة الوزن"، وأضاف قائلا: "ومن خلال القيام بذلك، فأنت تمنح جسمك معدلات عالية من الطاقة، طوال اليوم، ما يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في صنع خيارات غير صحية".
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بالطبع، سيختلف عدد السناكس والسعرات الحرارية اعتمادًا على عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في اليوم الواحد، وفي تعليق على ذلك قال مختصو التغذية: "تدور النصائح حول تناول سناكس تحتوي على أقل من 100 سعر حراري، من أجل فقدان الوزن"، ولكن إذا كنت بحاجة إلى تناول المزيد منها في العطلة، فـ200 سعر حراري من الطرق الجيدة للحصول على وجبة متكاملة، وبالتالي دعنا نقول إن أفضل طريقة لمعرفة ما يحتاج إليه جسمك هى مراقبة مستويات الجوع، وبعد ذلك يمكنك التعرف على الوقت الصحيح لتناول السناكس.
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من الناحية المثالية، سيكون لديك وجبة خفيفة لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل بدء الشعور بالجوع، ولكن لسوء الحظ، لا يمكنك فتح الثلاجة واختيار أي سناك عشوائي، فمن المهم بالطبع أن تفكر في ما تتناوله كوجبة خفيفة، فالطعام الذي تتناوله بمنزلة وقود لجسمك. وفي ما يلي أمثلة لسناكس صحية يمكنك الأخذ بها:
1- موز صغير الحجم
2- 15 حبة عنب طازجة
3- طبق من الزبيب
4- شوكولاتة ساخنة منخفضة في السعرات
5- 10 حبات من الزيتون
6- 8 حبات من الجزر
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سناكس تحتوي على 100 سعر حراري
الزبادي
طبق صغير من الفشار
بيضة مسلوقة
20 جراما من الشوكولاتة الداكنة
بسكويت (قطعتان فقط)
عليك اختيار ما يناسبك من السناكس لفقدان الوزن بشكل مثالي، وحاول قدر الإمكان أن تتناول مجموعة كافية من الخضراوات والفواكه المهمة لصحة الجسم، فهي أحد الخيارات المثالية إذا شعرت بالحيرة بشأن الطعام الذي ترغب في تناوله، وحاول قدر الإمكان أن تتحايل على السعرات الحرارية من خلال تناول أطعمة تشعرك بالشبع، دون مزيد من الدهون المتراكمة، ولا تنسَ الابتعاد عن المشروبات الغازية، والأطعمة المصنَّعة، وحاول قدر الإمكان أن تقوم بممارسة رياضة المشي، لأنها آمنة بشكل كبير لصحتك إذا كنت تعاني من مرض ما، وبالنسبة للحلويات، قلل استهلاكك منها قدر الإمكان.
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