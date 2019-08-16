رسميًا.. مصر للمقاصة يضم لاعب بيراميدز

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

بيراميدز

نجح نادي مصر للمقاصة، اليوم الجمعة، في ضم اللاعب عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل (2019-2020). وكان نادي مصر للمقاصة يفاوض بيراميدز هذا الصيف للحصول على خدمات عمرو مرعي، في ظل عدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك بالكونفدرالية، ومن المقرر أن يبدأ عمرو مرعى تدريباته مع الفريق الفيومي اليوم الجمعة في معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ورحل الغاني جون أنطوي عن صفوف المقاصة، لذلك تعاقد مسئولو النادي الفيومى مع مرعي، الذى خرج من حسابات الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لوجود الثنائي جون أنطوي وأحمد علي. وانضم عمرو مرعي لصفوف فريق بيراميدز في منتصف الموسم الماضي قادمًا من النجم الساحلي، الذي تألق في صفوفه بشكل لافت قبل

ورحل الغاني جون أنطوي عن صفوف المقاصة، لذلك تعاقد مسئولو النادي الفيومى مع مرعي، الذى خرج من حسابات الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، لوجود الثنائي جون أنطوي وأحمد علي.



وانضم عمرو مرعي لصفوف فريق بيراميدز في منتصف الموسم الماضي قادمًا من النجم الساحلي، الذي تألق في صفوفه بشكل لافت قبل أن يعود للدوري المصري.



يُذكر أن الزمالك دخل في مفاوضات مع صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، إلا أن المفاوضات تعثّرت في النهاية رغم موافقة ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء.



وقال رئيس نادي الزمالك، إنه رفض التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز خلال السوق الصيفية الجارية، قائلًا: «اعترضت على صفقة عمرو مرعي، مع احترامي له ولموهبته، ورغم جلسته مع أمير مرتضى وترحيبه باللعب للزمالك».

