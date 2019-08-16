فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 22 يوما

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 22 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
اقرأ المزيد
نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
اقرأ المزيد من الأخبار
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يصل لـ71 مليون جنيه في ثلاثة أسابيع

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 71 مليون جنيه، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

58 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 17 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ58 مليون جنيه، بعد مرور 17 يوما من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و908 آلاف و852 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية 4D.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org