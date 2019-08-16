سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد التفجير النووي.. هل تعيد مصر النظر في القمح الروسي؟

ارتفاع مستوى الإشعاع إلى 16 ضعفا بروسيا.. والزراعة: مصر لا تدخلها أي شحنات تأثرت بالإشعاع النووي والطاقة الذرية تفحصها.. و«الفلاحين»: إلغاء الصفقات صعب
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في 13 من الشهر الجاري، استفاق العالم على فاجعة جديدة وإن لم يكن عدد الضحايا بها كثيرا، حيث خلفت 5 قتلى، إلا أنها هددت حياة ملايين الأرواح. الفاجعة تمثلت في انفجار صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، في أثناء اختبار محرك صاروخي نووي، ما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع عن المستوى المعتاد بـ16 مرة في مدينة «سفرودفنسك»، وأعاد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، التى راح ضحيتها المئات، وربما الآلاف ممن أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية وقُدر حجم الخسائر بالمليارات.
تساؤلات مشروعة ما حدث في مدينة «سفرودفنسك» الروسية فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مدى تأثير ارتفاع مستوى الإشعاع على مصر من الناحية الصحية، وجعل العديد من التساؤلات مطروحة بقوة حول مصير الأقماح التى تستوردها مصر من روسيا كل عام، خاصة أن مصر من أكثر الدول استيرادا للقمح من روسيا،
اقرأ المزيد
شارع المعز

الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
نهر النيل

«الري» تعلن موعد تحديد حجم فيضان النيل

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، لا سيما أننا لا نزال فى بداية السنة المائية، التى بدأت فى الأول من أغسطس الجاري. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر، مؤكدة متابعة إيراد النهر الواصل إلى مصر بشكل مستمر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والأجهزة الأخرى المعنية بمتابعة الفيضان.
جامعة-القاهرة

تصنيف صيني.. جامعة القاهرة تتقدم 100 مركز عالميا

نجحت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والوجود بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة التي وجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم. ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة، إذ يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليّا في مجلات علمية مرموقة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-نووي

بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

ارتفاع مستويات الإشعاع 16 مرة بعد انفجار روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية بما يصل إلى 16 مرة، والتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر: إن "الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع الخميس الماضي"، إلا أن سلطات المدينة في "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا أفادت بأن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة، وهو ما يمثل مخاطر جسيمة، خاصة بعد وصولها إلى أرقام قياسية.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org