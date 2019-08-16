بعد التفجير النووي.. هل تعيد مصر النظر في القمح الروسي؟

ارتفاع مستوى الإشعاع إلى 16 ضعفا بروسيا.. والزراعة: مصر لا تدخلها أي شحنات تأثرت بالإشعاع النووي والطاقة الذرية تفحصها.. و«الفلاحين»: إلغاء الصفقات صعب

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

في 13 من الشهر الجاري، استفاق العالم على فاجعة جديدة وإن لم يكن عدد الضحايا بها كثيرا، حيث خلفت 5 قتلى، إلا أنها هددت حياة ملايين الأرواح. الفاجعة تمثلت في انفجار صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، في أثناء اختبار محرك صاروخي نووي، ما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع عن المستوى المعتاد بـ16 مرة في مدينة «سفرودفنسك»، وأعاد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، التى راح ضحيتها المئات، وربما الآلاف ممن أصيبوا بسرطان الغدة الدرقية وقُدر حجم الخسائر بالمليارات.

تساؤلات مشروعة ما حدث في مدينة «سفرودفنسك» الروسية فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مدى تأثير ارتفاع مستوى الإشعاع على مصر من الناحية الصحية، وجعل العديد من التساؤلات مطروحة بقوة حول مصير الأقماح التى تستوردها مصر من روسيا كل عام، خاصة أن مصر من أكثر الدول استيرادا للقمح من روسيا،

تساؤلات مشروعة

ما حدث في مدينة «سفرودفنسك» الروسية فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مدى تأثير ارتفاع مستوى الإشعاع على مصر من الناحية الصحية، وجعل العديد من التساؤلات مطروحة بقوة حول مصير الأقماح التى تستوردها مصر من روسيا كل عام، خاصة أن مصر من أكثر الدول استيرادا للقمح من روسيا، ومدى تأثر القمح الروسي بزيادة مستويات الإشعاع إلى 16 مرة، وهل من الممكن أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في استيراد القمح الروسي حفاظا على حياة المصريين؟



بلغ إجمالي الاستيراد المصري من القمح من جميع دول شرق أوروبا وآسيا، منذ يناير 2018 وحتى نوفمبر من نفس العام، بحسب ما أشار إليه التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة المصرية، 10 ملايين طن قمح و97 ألفا و160 كيلو، من 9 دول، احتلت روسيا المركز الأول من حيث الاستيراد بواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بـ100 ألف طن في العام.

أول تحرك حكومي

في أول تحرك حكومي بعد الانفجار النووي الذى وقع في روسيا، خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلةً في الإدارة المركزية للحجر الزراعي السفارة المصرية بروسيا الاتحادية لبيان تأثير الانفجار النووي المحدود الذي وقع في منشأة عسكرية لاختبار الصواريخ التي تعمل بدفع الوقود النووي في مدينة سفرودفنسك، على المناطق التي يرد منها القمح الروسي إلى مصر، لمعرفة حقيقة تأثير الانفجار على واردات القمح.



مؤخرا أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن شراء مصر 295 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر، وحسبما ذكرت رويترز فإن المشتريات تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الأوكراني.

قمح الإشعاع لا يدخل مصر

أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أكد في تصريحات صحفية أن الحجر الزراعي يقوم بسحب عينات من شحنات القمح الواردة لمصر من أي دولة بها نشاط نووي لتحليلها إشعاعيا، وهو أمر روتيني ومتبع منذ سنوات طويلة، وأن الجهاز سوف يقوم بتشديد الرقابة في الفترة المقبلة على العينات التى ترد من روسيا لحين التأكد من سلامة الأقماح الروسية.

وأضاف: "مصر لا تدخل فيها أي شحنات قمح خضعت لتأثير الإشعاع النووي، بسبب الإجراءات الصارمة التي يتم اتباعها بشكل اعتيادي في هذا الشأن"، متابعا: "ننتظر رد السفارة المصرية بروسيا بشأن وجود تأثير للانفجار على زراعات وواردات القمح الروسي من عدمه".



وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم واحتلت عام 2018 المركز الأول بتصدير قرابة 41.5 مليون طن قمح من إجمالي 52 مليون طن حبوب، وتفوقت روسيا على دول الاتحاد الأوروبي التي صدرت العام الماضي 23.3 مليون طن، وتلتها الولايات المتحدة وكندا بتصدير 23.2 مليون طن و22.6 مليون طن على الترتيب.

الزراعة: لن نتهاون

«لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة» كانت رسالة أرسلها وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت مفادها طمأنة الشعب المصري، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تأثير الإشعاع والمطالبات بعدم استيراد القمح الروسي من جديد، خاصة أن هناك العديد من علامات الاستفهام عليه قبل هذه الحادثة أبرزها زيادة ارتفاع نسبة الأرجوت في القمح الروسي عن النسبة العالمية التى تمثل 0.5%.



أبو ستيت أكد أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كل الشحنات من الحبوب «بما فيها القمح» والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية أما في ما يتعلق بتأثير الإشعاع، فشدد على أن الفحص الإشعاعي يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية وهي الجهة المعنية بذلك وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الواردة من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.

إلغاء الصفقات غير وارد

صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، قال إن "مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها جزءا منه، بواقع 18 إردبا للفدان الواحد، نستورد معظم الأقماح من روسيا نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها".



وأضاف حسين لـ"التحرير": "مصر مجبرة على أن تستورد القمح من روسيا على الرغم من وجود الأرجوت به، بالإضافة إلى أن أسعار القمح العالمية الجيدة مرتفعة للغاية، والحكومة (بتدور على الأرخص) وتتغاضى عن بعض المعايير فى الشحنات القادمة من الخارج، على الرغم من أن هذه الدول تفرض إجراءات قاسية على المنتجات المصرية".

وأكد أبو صدام صعوبة إلغاء مصر صفقات القمح التى تم التعاقد عليها مع الجانب الروسي، حتى بعد وقوع الانفجار النووي، لعدد من الأسباب، منها عدم وجود أسواق بديلة قادرة على توفير احتياجات مصر من القمح، خاصة أننا الآن في تعاقدنا على القمح الروسي في موسمه وهذا ضمنَ لنا شراءه بأسعار منخفضة نوعا ما، بالإضافة إلى أن القمح الروسي والأوكراني من أكثر الأنواع انخفاضا في السعر مقارنة بالأقماح التى تأتى من الدول الأخرى.

تشديد الرقابة هو الحل

وشدد على أن يقوم الحجر الزراعي بتشديد الرقابة على الشحنات التى تصل إلى مصر من روسيا محملةً بالأقماح والتأكد من خلوها من الإشعاع النووي والذري، وزيادة معدلات الأمان قبل دخول القمح فى مصر، فى ظل وجود تخوفات كبيرة من أن يؤثر الانفجار الأخير على القمح والواردات الروسية التى تدخل مصر.

في مايو من العام الماضي قامت مصر برفض دخول شحنة قمح روسية إلى البلاد لاحتوائها على مستويات من فطر الأرجوت الشائع في الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به، والشحنة كانت 63 ألف طن، حيث بلغت نسبة الأرجوت 0.06 في المئة، بينما الحد الأقصى المسموح به هو 0.05 في المئة وفقا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية، وهذه ليست الشحنة الأولى التى تم رفضها، فقد سبقها عدد من الشحنات.

تاريخ من الجدل

محمد سعيد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن الحديث عن القمح الروسى مسار جدل منذ عامين وقبل وقوع الانفجار أو الحديث عن الإشعاع النووي الذى من الممكن أن تحتوى عليه الأقماح الروسية، إذ تم احتجاز عدد من الشحنات داخل الحجر الزراعى، وتم الإفراج عن بعضها مرة أخرى، وثبت أن هذه النسبة غير مضرة بصحة المواطنين بعد أخذ عدد من العينات وفحصها.



وأضاف تمراز فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ما يتحكم فى استيراد القمح من روسيا أو غيرها من الدول هو مجموعة من الاتفاقيات التى تربط بين البلدين، بالإضافة إلى الأسعار العالمية والحاجة المصرية لاستكمال الاستهلاك المحلى من القمح.



وتابع "تمراز" أن القمح الذى يتم استيراده من الخارج لا يكون بنفس الكفاءة، والقمح المصرى لا يقارن به، مشيرا إلى أن الأهم أن تشجع الدولة الفلاحين على زراعة القمح بمساحات كبيرة من خلال زيادة سعر الإردب وليس الاستيراد من الخارج لأنه سيوفر المزيد من الأموال.



