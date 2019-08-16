الولايات المتحدة الخاسرة الوحيدة في أزمة «جريس 1»

بدا من الواضح أن العديد من الأطراف خرجت رابحة من الإفراج عن الناقلة الإيرانية «جريس 1» التي كانت محتجزة منذ يوليو الماضي، باستثناء الولايات المتحدة
عندما زار الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد على نهج بلاده في التعامل مع الأزمة السياسية المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية التي كانت تحتجزها سلطات جبل طارق، كان من الواضح أنه يعرف جيدا نقاط ضعف نظرائه البريطانيين.
الأوساط السياسية في بريطانيا رأت أن روحاني كان يدرك أنه يتحدث إلى طبقة سياسية صدئة لا تزال تشعر بالقلق تجاه ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف عالميا باسم "البريكست"، ولذلك قرر أن يلعب على هذا الوتر الحساس في الأزمة.
قرار محكمة جبل طارق العليا، أمس الخميس، بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بعد معركة قانونية شرسة، وجه ضربة شديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حاولت جذب المملكة المتحدة إلى صفها في هذه الأزمة.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
ساعدت حكومة تيريزا ماي في الاستيلاء
قرار محكمة جبل طارق العليا، أمس الخميس، بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بعد معركة قانونية شرسة، وجه ضربة شديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حاولت جذب المملكة المتحدة إلى صفها في هذه الأزمة.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
ساعدت حكومة تيريزا ماي في الاستيلاء على الناقلة الإيرانية في بداية يوليو، بناءً على طلب واضح من الولايات المتحدة، في محاولة لجعل بريطانيا تأخذ موقفا مماثلا لواشنطن، إلا أن خططها جاءت بنتائج عكسية، حيث كان الادعاء أن السفينة قد تم احتجازها لمنع خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي على بيع النفط إلى سوريا، ولكن كان هناك الكثير من التكهنات بأن المملكة المتحدة تشير إلى أن الولايات المتحدة هي من ضغطت على بريطانيا لمنع إيران من بيع نفطها إلى دول أخرى.
وأوضحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن إيران تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف خلال هذا الأسبوع، خاصة أنها باتت الآن يمكنها بيع النفط بسلطة قانونية للحكم القضائي في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس التوقيت، كان التركيز الأساسي لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في لندن على ما يسمى بـ"مجلس الحرب"، والذي يعمل على هدف واحد هو إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وهو الأمر الذي أظهر أن البريكست يجتاح كل شيء آخر في طريقه.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تركيز بريطانيا على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن هناك القليل من التفكير في السياسة الخارجية حول إيران أو هونج كونج أو روسيا أو كشمير، وهو ما نجح جونسون في استغلاله من أجل إظهار أن الصراع في ما يتعلق بناقلة النفط بمنزلة إلهاء لا داعي له، خاصة في الوقت الذي يركز على ملف الخروج الأوروبي.
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وفي هذا السياق، فضل جونسون الابتعاد عن هذه المواجهة المطولة، ورمى الكرة في يد محكمة جبل طارق، وتفرغت الحكومة في لندن لمساعيها من أجل تجنب رد الفعل الدبلوماسي من واشنطن.
وقالت الإندبندنت إن المملكة المتحدة ربما تستطيع استخدام علاقاتها مع هواوي كوسيلة ضغط في مفاوضات الصفقة التجارية المستقبلية مع الولايات المتحدة، ولكن الإفراج عن "جريس 1" سيكون بمنزلة ضربة مؤلمة لبولتون، الذي حاول على مدى الأشهر القليلة الماضية الضغط على لندن.
وعلى الرغم من محاولة بريطانيا الهروب من هذا الملف، فإن المملكة المتحدة لا تزال تسعى لمواصلة ضغوطها الهائلة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو الأمر الذي أعلنت لندن رفضها له منذ إعلان ترامب الانسحاب في مايو من العام الماضي.
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وخلال زيارته إلى لندن هذا الأسبوع، شجع جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الحكومة البريطانية على تشديد موقفها من إيران وعملاقة الاتصالات الصينية هواوي، ما يعني أن واشنطن لا تزال تصر على سير بريطانيا على نهجها السياسي.