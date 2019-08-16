رياضة

تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

تحرير:أحمد محمد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
رامون دياز
رامون دياز
كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
من جانبه، قام إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وعضو الجهاز الفني الخاص به، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاءت متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة
اقرأ المزيد
إدين هازارد

يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.
مشادات-لعيبة-الاهلى-وبيراميدز (3)

جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
بيراميدز-والداخلية (4)

رسميًا.. مصر للمقاصة يضم لاعب بيراميدز

نجح نادي مصر للمقاصة، اليوم الجمعة، في ضم اللاعب عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل (2019-2020). وكان نادي مصر للمقاصة يفاوض بيراميدز هذا الصيف للحصول على خدمات عمرو مرعي، في ظل عدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك بالكونفدرالية، ومن المقرر أن يبدأ عمرو مرعى تدريباته مع الفريق الفيومي اليوم الجمعة في معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران-الأهلي‎ (2)

الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
كأس-مصر

تعرف على موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2018- 2019) حتى مباريات الدور قبل النهائي، وحددت اللجنة يوم 17 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً موعدًا للمباراة التي ستجمع الأهلي ضد نظيره بيراميدز، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من الأهلي وبيراميدز فريق حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري على برج العرب ضمن دور الثمانية من البطولة.
قفشة (1)

ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org