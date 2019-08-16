تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

تحرير:أحمد محمد ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.

من جانبه، قام إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وعضو الجهاز الفني الخاص به، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاءت متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة

من جانبه، قام إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وعضو الجهاز الفني الخاص به، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاءت متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بدلا من الأوروجوياني مارتن لاسارتي.



وباتت هذه المرة هي الثالثة التي يقوم فيها نجل دياز بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر «تويتر»، بعدما قام بالأمر نفسه في شهر مايو الماضي قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربا للفريق، وفي نوفمبر قبل تعيين مارتن لاسارتي.



كما لحق دياز صاحب الـ59 عامًا بنجله وقام بمتابعة الحسابين الرسميين للأهلي على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية، ليثير هو الآخر التكهنات حول تجدد المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء.

