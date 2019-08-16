جريمة

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
البداية كانت بورود بلاغ من أهالي بندر مركز شرطة ههيا، بالعثور على ربة منزل تدعى «منار. م. ع» 26 عامًا، بها إصابات وحروق من الدرجات الثلاث، وتوفيت داخل منزلها متأثرة بحروقها بدائرة المركز. وبسؤال والدتها، اتهمت زوج المجني عليها، محام، بإشعال النيران فيها، بسبب خلافات زوجية بينهما كونها الزوجة
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القبض-على-متهم

بسبب ملابس العيد.. حل لغز الزوجة القتيلة بالشرقية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على ربة منزل، بمنتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل منزلها بدائرة القسم؛ إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات نشبت بينها وبين زوجها، كانت الشرارة الأولى فيها الحديث حول شراء ملابس جديدة واقتراحات «خروجات العيد»، إلا أن الأمر تطور للتشابك بالأيدي وسقوط الزوجة جثة هامدة وقد فارقت الحياة، بينما جرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
اقراص-مخدرة

لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على حملة تفتيش

اتهمت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ببنى سويف، صاحب صيدلية بإحدى قرى مركز إهناسيا بالتعدى عليهم بمعاونة أهليته، بعد ضبطهم أدوية جنسية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وتبين أن أفراد الحملة 3 أطباء من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وصادر لهم قرار بالتفتيش على الصيدلية ولهم صفة مأمور الضبط القضائي، طبقا للمادة 85 من قانون 127 لسنة 1955. وقال الأطباء الثلاثة في أقوالهم بمحضر الشرطة، إنهم كانوا فى حملة على الصيدليات الواقعة بنطاق قرى مركز إهناسيا قاموا خلالها بالمرور على أكثر من عشر صيدليات فى نطاق قرى المركز.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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سجن

رفض الزواج بها.. حبس قاتل عجوز وحفيدتها في الشرقية

أصدرت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس شاب في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على أثر خلافات بينهما سببها وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، التي طلبت منه الزواج عرفيا، لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها.
جثة-فتاة

قاتل عجوز الشرقية وحفيدتها: كانت عايزة تتجوزني عرفي

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت في مقتل ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على يد صديق نجل الأولى، داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز؛ إذ أفاد المتهم بوجود علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين العجوز التي يصغرها بأكثر من ثلاثين عامًا، وطالبته بالزواج منها عرفيًّا، فما كان منه إلا أن قتلها هي وحفيدتها بواسطة «جاكوش» وضلفة شباك، فيما تصادف وجود الطفلة الصغيرة وقت خلاف بين الجاني والعجوز، وقد بعثر القاتل محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة.
طعن-بالسكين

صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
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