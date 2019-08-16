رياضة

جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردًا في مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها استاد برج العرب بالإسكندرية. وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به. كان
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إدين هازارد

يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.
رامون- دياز‎ (4)

تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
بيراميدز-والداخلية (4)

رسميًا.. مصر للمقاصة يضم لاعب بيراميدز

نجح نادي مصر للمقاصة، اليوم الجمعة، في ضم اللاعب عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل (2019-2020). وكان نادي مصر للمقاصة يفاوض بيراميدز هذا الصيف للحصول على خدمات عمرو مرعي، في ظل عدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق المشارك بالكونفدرالية، ومن المقرر أن يبدأ عمرو مرعى تدريباته مع الفريق الفيومي اليوم الجمعة في معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.
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رامون- دياز‎ (4)

تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع رامون دياز

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن رامون دياز، المدرب الأرجنتيني المعروف، خارج الحسابات حتى الآن في القلعة الحمراء، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إنه لا توجد رغبة في إقالة أو رحيل مارتن لاسارتي والتعاقد مع دياز، وبسؤاله عن إمكانية تغيّر قرار الإدارة في حالة الهزيمة غدًا من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، أجاب المصدر بأنه لا يجوز استباق الأحداث أو وجود تربص وتصيّد للمدرب الأوروجوياني، بل الأساس هو الدعم والمساندة له ولكل مقام مقال بعد ذلك.
مران-الأهلي‎ (2)

الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
كأس-مصر

تعرف على موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2018- 2019) حتى مباريات الدور قبل النهائي، وحددت اللجنة يوم 17 أغسطس الجاري في الثامنة مساءً موعدًا للمباراة التي ستجمع الأهلي ضد نظيره بيراميدز، في إطار لقاءات دور الـ16 من المسابقة، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من الأهلي وبيراميدز فريق حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري على برج العرب ضمن دور الثمانية من البطولة.
الاهلى-وبيراميدز تصوير-سامح ابوحسن‎ (4)

الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
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