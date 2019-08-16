جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردًا في مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها استاد برج العرب بالإسكندرية. وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به. كان

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردًا في مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها استاد برج العرب بالإسكندرية.



وتقرر حضور 75 فردًا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأهلي وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.



كان الأهلي قد صعد لدور ثمن نهائي كأس مصر على حساب الترسانة بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، وهو ما حققه بيراميدز أيضًا أمام طنطا بالفوز عليه بنفس النتيجة.



يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز سيلاقي فريق حرس الحدود في مباراة ستأتي ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).

