يغيب لمدة شهر.. ريال مدريد يعلن إصابة هازارد

١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في أثناء التدريبات قبل يوم واحد من افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإسباني (الليجا) في الموسم الجديد (2019-2020). وقال نادي ريال، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، إن الفحوصات التي أجراها هازارد عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة أكدت إصابته في الفخذ اليسرى، وهي الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.

من جانبها ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، فيما نوهت نظيرتها «سبورت» بأن غياب اللاعب قد يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر. ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ السبت، على ملعب



من جانبها ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، فيما نوهت نظيرتها «سبورت» بأن غياب اللاعب قد يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.



وانتقل هازارد من صفوف تشيلسي إلى ريال مدريد، مطلع فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 100 مليون يورو، كأبرز صفقات نادي العاصمة الإسبانية، الذي جدد دماءه بخمسة عناصر جديدة، وسيرتدي لاعب الفريق الملكي رقم (7)، وارتدى اللاعب البلجيكي رقم 50 في المباريات الودية.



وسجل إدين هازارد أول أهدافه مع ريال مدريد في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي بنظيره ريد بول سالزبورج النمساوي استعدادًا للموسم الجديد.



