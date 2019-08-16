وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.

في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسة" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التليفزيونية، آخرها مسلسلا ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''. كما ترأس نجيب عياد العديد من المهرجانات السينمائية، منها المهرجان الدولي لفيلم