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وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

تحرير:التحرير ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
نجيب عياد
نجيب عياد
توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسة" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التليفزيونية، آخرها مسلسلا ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''. كما ترأس نجيب عياد العديد من المهرجانات السينمائية، منها المهرجان الدولي لفيلم
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فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ75 مليون جنيه في 22 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 74 مليونا و600 ألف جنيه، فى نحو 22 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الخميس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيهاً، ومن المنتظر أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 79 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
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أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «يوم مصري»

انتهى الفنانان أحمد الفيشاوي وخالد النبوي من تصوير جميع مشاهدهما في فيلم "يوم مصري"، اليوم الأربعاء، إذ تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم، وهم درة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم. الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.
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