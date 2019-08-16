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الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

تحرير:أ.ش.أ ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
شارع المعز
شارع المعز
أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
وشدد على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به آمنة بالكامل، ولم تقع أية إصابات أو خسائر مادية، وأن حركة شارع المعز طبيعية تماما.وكان محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية، قال في تصريحات أواخر يوليو الماضي، إنه إحكاما للسيطرة على شارع المعز وللحد من حالة الانفلات في الشارع جراء دخول السيارات، تم إصلاح
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«الري» تعلن موعد تحديد حجم فيضان النيل

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وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

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طقس-حار (7)

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء: حرارة ورطوبة

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طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

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